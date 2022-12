Tatá Werneck no BBB? Relembre passagem de comediante no reality

Comediante Tatá Werneck esteve no BBB 14 como a personagem Valdirene, da novela "Amor à Vida"

Muito antes do Big Brother Brasil contar com famosos em seu elenco, o programa teve de participações super especiais em algumas temporadas. Em uma delas, o público acompanhou a rotina divertidíssima de ninguém menos que Tatá Werneck (39) na casa mais vigiada do país.

Em 2014 a comediante fez uma passagem relâmpago pelo BBB 14, mas com um detalhe super inusitado: ela interpretou a personagem Valdirene, da novela Amor à Vida. Na época, a trama mostrou Valdelícia realizando o sonho de entrar no reality global.

Tata ficou menos de 24h em confinamento com os demais brothers e precisou improvisar falas de sua personagem. A situação provocou cenas hilárias da convivência, principalmente por alguns participantes não conseguirem entender se ela estava interpretando ou sendo ela mesma.

"Uma experiência tão intensa, que daqui a dez anos talvez eu consiga entender. Eu fui filmada por todos os lados, vivi tudo o que as pessoas reais vivem lá dentro, mas na pele da personagem. Eu recebi estímulos aos quais nem eu, Tatá, saberia como reagir", contou Tatá em entrevista ao Gshow.

"Ao mesmo tempo, precisava pensar o tempo todo em como a personagem reagiria às coisas, no que ela falaria. Eu passei por tudo, pela alegria de entrar, pela tensão da eliminação. Foi uma experiência que envolveu tudo, todos os aspectos. Foi uma experiência única", completou.

NOVAS EXPERIÊNCIAS

No início do ano Tatá Werneck relembrou com os seguidores sua passagem pelo BBB 14 e confessou que adoraria um dia retornar para o reality. Mas diferente da primeira vez, a comediante afirmou que adoraria passar mais de 24 horas e também poder vivenciar tudo sem precisar interpretar nenhum personagem.

"Queria passar mais 24 horas no 'BBB' agora como eu mesma... Queria entrar e falar uma frase nada a ver pra cada um ali super séria, pra eles acharem que é dica do jogo. Chego pra Bárbara e falo com sotaque [de gaúcho]: 'Cuidado com quem tu gosta. Quem é de Porto sabe quem não é Porto Seguro pra tu vertes' e saio do nada", escreveu Tata.