Renato Góes surge caracterizado como vilão de 'Mar do Sertão'; confira a primeira foto!

Após sucesso em 'Pantanal', ator Renato Góes compartilha imagem caracterizado como o novo personagem em 'Mar do Sertão'

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 12h31

O ator Renato Góes (35) surpreendeu os fãs nas redes sociais ao postar registro de seu próximo trabalho nas telinhas!

Após dar vida a José Leôncio na primeira fase do remake de Pantanal, escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi, o galã já está se preparando para interpretar o vilão da próxima trama das seis da TV Globo.

Na manhã desta segunda-feira, 13, o marido de Thaila Ayala (36) e pai do pequeno Francisco, de apenas 6 meses, publicou foto inédita caracterizado como Tertulinho na nova produção, que está sendo gravada em Pernambuco.

"Tertulinho. Piseiro, queijo brie e resenha", escreveu ele na legenda da postagem ao postar foto feita por Ronald Santos Cruz.

Na novela de Mário Teixeira, que tem sua estreia prevista para 22 de agosto e deve ser a substituta de Além da Ilusão, Góes viverá o filho mimado e mulherengo do coronel Tertúlio (José de Abreu) e de Deodora (Débora Bloch). A história gira em torno do mocinho, Zé Paulino, papel do ator Romulo Estrela.

"Eitaaaa que lá vem ele no ritmo da pisadinha pra arrasar com nossos corações, te amo!", se derreteu Thaila nos comentários do post.

Renato Góes ganha surpresa da mãe em meio às gravações

Recentemente, Renato Góes recebeu uma surpresa especial em meio às gravações de Mar do Sertão. O galã se derreteu ao mostrar que ganhou um presente da mãe, Regina Góes, durante estadia em hotel no Pernambuco. "Minha mãe é dessas! Eu chego no hotel após uma diária de Mar do Sertão no Agreste/Sertão Pernambucano e ela dá um jeito de me mandar Bolo, Farofa e Afeto em forma de Bilhete. Cansaço passou, Amor ficou. #TeAmo @reginagoes", declarou ele.

Confira a primeira foto de Renato Góes como Tertulinho, de 'Mar do Sertão':