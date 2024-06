Giovanna Lancellotti choca ao ficar ruivíssima; veja o antes e depois

Em vídeo, Giovanna Lancellotti choca ao aparecer morena e depois ruiva; atriz surpreendeu com mudança drástica da cor dos cabelos

A atriz Giovanna Lancellotti surpreendeu ao mudar a cor de seus cabelos drasticamente. A famosa, que é morena naturalmente, impressionou ao surgir com os fios das madeixas e das sobrancelhas em um tom laranja.

Nesta terça-feira, 11, a artista compartilhou um vídeo exibindo a transformação e chocou com o resultado. Primeiro, ela surgiu com seu visual antigo e depois com o novo. Ostentando sua nova aparência, Giovanna Lancellotti fez os internautas comentarem sobre sua versão ruiva.

"Uma mulher de skin nova não quer guerra com ninguém", compartilhou o vídeo comparando seus dois visuais. Nos comentários, os seguidores deram sua opinião. "Amei", aprovaram. "Maravilhosa", elogiaram. "É impressionante como fica linda de qualquer maneira!", observaram.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a atriz fica ruiva. Em 2015, ela adotou os fios alaranjados para interpretar a intensa Bélgica, de Alto astral. Outra famosa e amiga dela que ficou ruiva recentemente foi Giovanna Ewbank, que apostou na coloração pela primeira vez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)

Fernanda Paes Leme exibe presente luxuoso que ganhou de Giovanna Lancellotti

Generosa, Giovanna Lancellotti presenteou a mais nova mamãe com uma pulseira preciosa. Em formato de plaquinha, o item de ouro foi personalizado com o nome de Pilar e sua data de nascimento. O mesmo modelo está disponível para compra em uma grife nacional, com preços que variam dependendo do material, indo de R$ 1350 até R$ 5.100.

Na legenda da foto em que mostrou a pulseira dada pela amiga, Fernanda Paes Leme contou como foi a consulta da herdeira na médica, mas não entrou em muitos detalhes sobre o presente: “Ontem foi dia de pediatra e se derreteu por Pilar. Pipa já ganhou estrelinha da médica por estar muito bem e com saúde. Orgulho da mamãe aqui. Não dou conta, tô muito apaixonada", ela se derreteu pela herdeira. Clique aqui para ver a joia.