Kourtney Kardashian revela método natural para entrar em trabalho de parto

Durante o reality The Kardashians, Kourtney Kardashian revelou o método natural que a fez entrar em trabalho de parto do filho Rocky

Geralmente, a indução do parto é recomendada por médicos quando a vida da mãe ou do bebê está em risco. Porém, Kourtney Kardashian tomou a frente e decidiu induzir o parto do filho de uma forma mais natural.

Durante o reality show The Kardashians, a famosa contou que manteve relações íntimas com o marido Travis Barker para acelerar o processo.

Tudo começou em 29 de outubro de 2023, quando a empresária começou a sentir contrações e foi ao hospital. Porém, tudo não passou de um alarme falso e o trabalho ainda levaria algum tempo para acontecer. Kourtney voltou para a casa e decidiu dar uma forcinha para adiantar as coisas.

"Fomos para casa, mesmo em Crossroads, tomamos banho, dormimos em nossa cama e depois fizemos s*** para resolver as coisas para ver se isso ajudava. Isso às vezes pode ajudar", disse ela.

Coincidência ou não, o casal retornou à maternidade dois dias depois e o pequeno Rocky veio ao mundo no dia 1º de novembro.

Além de Rocky, Kourtney também é mãe de Mason, de 15 anos, Penelope, de 11, e Reign, de nove anos, frutos do seu relacionamento com Scott Disick.

Cirurgia fetal

A empresária Kourtney Kardashian surpreendeu ao contar o motivo para ter feito uma cirurgia durante a gravidez. Ela revelou que o procedimento foi feito em seu filho, Rocky, enquanto ele era um feto em sua barriga.

No episódio da série The Kardashians, Kourtney contou que a cirurgia fetal foi uma emergência porque seu filho estava com líquido no pulmão. “Alguns meses atrás, tivemos um susto terrível em que tive que fazer uma cirurgia fetal de emergência. O bebê Rocky teve que fazer uma cirurgia por causa de líquido no pulmão. E é uma condição muito rara. Obrigada, Deus, por esta cirurgia ter sido bem-sucedida. Sinceramente, sou muito grata e não tenho palavras”, afirmou.

Então, ela contou como se sentiu ao passar pelo procedimento. “Eu estava com muito medo depois da cirurgia e do fluído nos pulmões. Na verdade, eu voltei a assistir ao documentário Real, que é sobre o poder do pensamento positivo e como nosso pensamento pode afetar nossa saúde. Eu comecei a conversar com o bebê todos os dias, a fazer minhas orações. Depois que tive essa mudança de mentalidade, o fluído desapareceu completamente e não tivemos mais nenhum problema”, relembrou.