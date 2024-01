Cezar Black avalia BBB 24 e revela torcida por brother: "Leva o nome da Bahia"

Em entrevista à CARAS Brasil, Cezar Black falou sobre desenrolar do BBB 24 e garantiu que já tem torcida para o prêmio final

Apesar de ter apenas uma semana da estreia do BBB 24, Cezar Black já tem seus favoritos para ganhar o prêmio da temporada. Animado com o elenco, o ex-BBB acredita que a edição pode ser uma com mais participantes determinados a jogar. Em entrevista à CARAS Brasil, o enfermeiro avaliou o momento atual do programa e garantiu que se sentiu representado ao ver a Bahia no elenco.

"Estou achando a edição muito dinâmica. Este ano adotaram a estratégia de ter apenas 06 camarotes, o que, ao meu ver, é benéfico, pois evita aqueles favoritismos de início para quem já é consolidado com o público. Estou gostando bastante da postura de alguns deles que estão fazendo um jogo inteligente e ao mesmo tempo vivendo e aproveitando a casa", disse.

Para Cezar, nomes como Davi e MC Bin Laden podem se tornar aos poucos grandes nomes da temporada. "São exemplos de que realmente foram com o objetivo do programa para jogar", explica.

Neste ano, o Big Brother Brasil trouxe a presença de dois participantes baianos (Lucas Pizane e Davi), os quais Cezar conta que se sentiu bastante representado. "Fico sempre muito feliz quando alguém leva o nome da Bahia", disse.

Apesar dos baianos terem atraído críticas pontuais até o momento do programa, ele acredita que é uma ótima oportunidade do estado se ver sendo destaque na mídia. "O pizane infelizmente caiu no paredão errado e saiu precocemente. Acredito que ele ainda teria muito o que mostrar, pois é um cara muito alegre, divertido e de bom coração", avaliou.

"O Davi agora é a nossa esperança de levar pra “casa” esse prêmio. Gosto da postura dele sempre muito sincera, incisiva e que está ciente de que aquilo é um jogo que vale um prêmio milionário. Acredito que ele irá encontrar o equilíbrio certo pra conseguir ir mais e mais longe", torce o ex-BBB.

Em tempo, Cezar tem vivido um novo momento em sua vida pessoal e carreira após deixar A Fazenda 15. Depois de ser um dos destaques do reality rural, ele deixou o confinamento comprometido com a cantora Kally Fonseca, a quem ele não nega estar apaixonadíssimo.

"Estamos completando um mês de namoro e estávamos transtornados de apaixonados. A Kally foi o meu verdadeiro prêmio de A Fazenda. Temos uma sintonia muito grande, muito carinho, muito amor, muito cuidado um com o outro. Já vivíamos isso dentro do confinamento após termos ficado, porém infelizmente a edição não mostrava estes momentos para o público. Aqui fora é a vida real. Estamos muito bem e felizes. Já estou na cidade de Natal pra ficar mais próximo dela e agora é viver, amar e ser feliz", disse.