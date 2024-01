Cezar Black desabafa sobre confinamento do BBB e revela desafio: "Medo do julgamento"

Em entrevista à CARAS Brasil, Cezar Black abriu o coração sobre desafios que enfrentou durante o BBB 23

O confinamento do BBB 24 não é nada fácil e a maior prova disso são os grandes números de desistência que o programa tem enfrentado a cada edição. Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-BBB Cezar Black abriu o coração e falou sobre os maiores desafios que enfrentou dentro do reality show.

"O maior desafio da minha edição foi primeiramente tentar me encontrar no jogo. Eu não consegui mostrar a minha essência por quase três semanas", disse ele, que foi alvo dos colegas desde o início do jogo.

Em meio aos comentários a respeito da postura de Vanessa Lopes durante o BBB 24, Cezar garante que o medo do julgamento e estar constantemente sendo observado por câmeras fez ele se sentir muito desconfortável com o ambiente.

"Acho que as câmeras e o medo do julgamento me travaram neste período [de três semanas]. Depois [o maior desafio] foi ter que lidar com o sentimento de me sentir só. Eu não havia conseguido fazer nenhuma amizade que eu me sentisse realmente prioridade de alguém", conta.

Além disso, Cezar afirma que o popular Jogo da Discórdia também foi uma grande barreira na temporada. Com um estilo mais "tranquilão", o enfermeiro afirma que ficava triste em ser obrigado a atacar os colegas. "Quando eu as magoava me doía demais. Eu acabava sofrendo mais pelo sentimento das pessoas do que quando elas me apontavam", revela.

Depois de enfrentar seu segundo reality no ano passado, Cezar conta que a melhor dica para um anônimo seguir durante um programa do tipo, é seguir o coração. Para ele, que adotou estratégias diferentes no BBB 23 e em A Fazenda 15, seguir o que o coração está falando não tem como dar errado.

"Nesses dois últimos realities adotei posturas completamente diferentes. No primeiro eu fui 100% coração, sofri, chorei, porém as pessoas me deram muita força quando saí da casa e recebi muito amor. Na segunda experiência fui completamente focado em jogar, em usar a inteligência e conseguir proteger meus aliados, mas fui tido como frio e calculista. Então, acho que o segredo é ser você mesmo e sempre jogar com o coração", afirma.