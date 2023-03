Rodrigo Simas assume sua sexualidade: 'Homem bissexual'

Namorado da atriz Agatha Moreira, Rodrigo Simas fala abertamente sobre sua orientação sexual: 'Eu nunca expus isso'

O ator Rodrigo Simas (31) resolveu falar abertamente sobre a sua orientação sexual. Em entrevista no Jornal Extra, ele contou que é um homem bissexual e não tem problema em falar sobre isso.

“Eu nunca expus isso, mas sou um homem bissexual. É um rótulo, mas me sinto maduro e tranquilo para falar sobre isso agora”, disse ele, que completou: “Não tenho problema em falar sobre isso. Mas é um tabu a pessoa ter que se rotular, dizer o que é ou não é. Eu sou um cara livre. Acredito na liberdade de escolha, de ser o que a gente quiser”.

Hoje em dia, ele namora com a atriz Agatha Moreira (31) e ele a considera o grande amor de sua vida. “Estamos juntos há quatro anos e meio. Somos um casal bem normal, com altos e baixos. Por sermos muito parecidos, isso nos faz bater de frente, algumas vezes. Porque nos reconhecemos um no outro. O que me irrita nela, e vice-versa, são características que também tenho. Nos espelhamos um no outro”, contou.

Rodrigo Simas recebe homenagem de Agatha Moreira

Em janeiro, Rodrigo Simas completou 31 anos de vida e ganhou uma hoenagem especial de sua namorada, Agatha Moreira. A atriz falou sobre a sua admiração pelo namorado emum post nas redes sociais.

"Grata por fazer parte da sua rEVOLUÇÃO! Parabéns, meu amor! Que seu novo ciclo seja livre, leve e iluminado. É lindo demais te ver crescer. Por isso, espero que o universo me permita presenciar muitas outras voltas suas em torno do sol", iniciou a famosa, que viveu Giovanna em Verdades Secretas.

"Felicidade incabível, é o que eu desejo hoje e sempre, pra você, que é o grande amor da minha vida. Te amo", disse ainda na legenda do post.