Agatha Moreira celebra aniversário de Rodrigo Simas e se declara: ''Grande amor da minha vida''

Ator Rodrigo Simas completa 31 anos e recebe linda declaração da namorada, Agatha Moreira, com quem está desde 2018

Na sexta-feira, 06, o ator Rodrigo Simas completou mais um ano de vida e ganhou uma homenagem especial da namorada, Agatha Moreira (30)!

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo de diversos momentos ao lado do amado e declarou seu amor no aniversário de 31 anos do irmão de Bruno Gissoni e Felipe Simas.

"Grata por fazer parte da sua rEVOLUÇÃO! Parabéns, meu amor! Que seu novo ciclo seja livre, leve e iluminado. É lindo demais te ver crescer. Por isso, espero que o universo me permita presenciar muitas outras voltas suas em torno do sol", iniciou a famosa, que viveu Giovanna em Verdades Secretas.

"Felicidade incabível, é o que eu desejo hoje e sempre, pra você, que é o grande amor da minha vida. Te amo", disse ainda na legenda do post.

"Que delícia compartilhar essa vida com você! Obrigado, meu amor! Te amo", disse Rodrigo nos comentários. "Amo muito vocês", se derreteu Giovanna Lancellotti. "Lindeuzos!", elogiou Samara Felippo. "Que casal lindo, que casal estiloso, que conexão de vocês, é lindo ver", destacou uma seguidora. "Maior casal que temos", exaltou outra.

No último dia de 2022, Agatha também comemorou 4 anos ao lado de Simas: "Hoje faz 4 anos que eu experiencio e compartilho a vida ao lado do amor da minha vida."

Vale lembrar que Agatha e Rodrigo estão juntos desde 2018. Os dois contracenaram em Malhação, em 2012, mas engataram o romance quando se reencontraram nas gravações da novela Orgulho e Paixão (2018).

Confira a homenagem de Agatha Moreira para Rodrigo Simas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agatha Moreira (@agathaamoreiraa)

Rodrigo Simas exibe físico escultural ao lado de Agatha Moreira na Bahia

Recentemente, o ator Rodrigo Simas resolveu compartilhar com os fãs alguns registros da viagem que está fazendo pela Bahia com a mulher, Agatha Moreira.

Mas o que roubou a cena na sequência de fotos, foi o físico escultural do rapaz. Ao lado da bela, Rodrigo posou sorridente e ainda compartilhou algumas selfies com os amigos. “Bahia”, escreveu o ator na legenda do post, mostrando a beleza do local.

Seguidores, como de costume, se derreteram pelo casal. "Que energia gostosa", escreveu uma nos comentários. Outro comentou: "Vibe massa". Uma terceira se declarou: "Os amigos anônimos dos famosos... Queria ser um deles".

