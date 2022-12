Rodrigo Simas exibe físico escultural ao lado de Agatha Moreira: "Que casal!"

Curtindo as férias na Bahia, Rodrigo Simas e Agatha Moreira arrancaram suspiros dos fãs

Na última sexta-feira, 30, o ator Rodrigo Simas (30) resolveu compartilhar com os fãs alguns registros da viagem que está fazendo pela Bahia com a mulher, Agatha Moreira (30).

Mas o que roubou a cena na sequência de fotos, foi o físico escultural do rapaz. Ao lado da bela, Rodrigo posou sorridente e ainda compartilhou algumas selfies com os amigos. “Bahia”, escreveu o ator na legenda do post, mostrando a beleza do local.

Seguidores, como de costume, se derreteram pelo casal. "Que energia gostosa", escreveu uma nos comentários. Outro comentou: "Vibe massa". Uma terceira se declarou: "Os amigos anônimos dos famosos... Queria ser um deles".

Ainda recentemente, Rodrigo deixou seus fãs babando ao exibir seu abdômen trincado, ao publicar um vídeo no Instagram onde aparece sem camisa.

