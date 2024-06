Filha de Carla Perez reaparece com a namorada em clima de romance

Filha de Carla Perez e Xanddy, Camilly Victoria exibe fotos inéditas com a namorada, Daze, durante final de semana em clima de romance

Filha de Carla Perez e Xanddy, a cantora Camilly Victoria aproveitou o último final de semana em clima de romance com a namorada, Daze. As duas apareceram em clima de romance em novas fotos compartilhadas pela brasileira.

Nas imagens, elas apareceram curtindo um dia ensolarado em casa enquanto trocavam carinhos. As duas posaram abraçadas e felizes em selfies compartilhadas nos stories do Instagram.

Vale lembrar que as duas são discretas nas redes sociais e fazem raras aparições juntas em público. Camilly Victoria é a filha mais velha de Carla Perez e Xanddy e está com 22 anos. Ela é irmã do estudante Victor Alexandre, de 21 anos.

Boa forma do filho de Carla Perez impressiona

O filho de Carla Perez e Xanddy, Victor Alexandre, de 20 anos, impressionou mais uma vez ao mostrar seu físico musculoso na rede social. Há pouco tempo, o jovem compartilhou uma foto após o treino na academia e chocou com a definição.

Viciado em musculação e seguidor de uma rotina fitness, o herdeiro dos artistas ostentou seu corpo desenhado em uma selfie no espelho. Depois de fazer musculação para os membros inferiores e ativar a região, Victor mostrou como estão seus resultados.

"Leg day", disse ele em inglês sobre ter sido o dia de treinar perna na academia. Levantando os shorts, o filho do casal ostentou seus músculos saltando e novamente chamou a atenção com seu foco. Afinal, ele já revelou o desejo de ser fisiculturista.