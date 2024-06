Carla Perez mostra fotos dos filhos com suas namoradas em passeio de barco

Comemorando o aniversário de Xanddy, Carla Perez mostra fotos de passeio de barco que fizeram com os filhos, Victor e Camilly, com suas namoradas

A dançarina Carla Perez postou mais fotos da comemoração que fizeram para o aniversário de Xanddy dos 45 anos do cantor. Em sua rede social, a loira postou os cliques da festa e dos outros momentos que tiveram com a família para celebrar a data.

Em uma postagem, a artista então publicou os registros que fizeram durante um passeio de barco por Bahamas. Além de exibir seu físico sarado ao surgir de biquíni com o aniversariante, Carla Perez ainda exibiu seus filhos, Victor Alexandre e Camilly Victoria, com suas namoradas.

Curtindo o mar e o sol, a dançarina ostentou seu físico escultural e mostrou como seus herdeiros estão bem apaixonados e comprometidos. É bom lembrar que a filha namora Daze, com quem assumiu o relacionamento no último ano.

Já o herdeiro do casal, Victor Alexandre, vem chamando a atenção na web ao exibir seu físico muito musculoso. O jovem sempre impressiona ao exibir o tamanho de suas pernas na academia. Ele está comprometido com Jarline Batista.

Recentemente, Carla Perez mostrou ser uma mãe bem descolada e fez tatuagem com os filhos. A loira e Xanddy fizera desenhos dos herdeiros nos braços e os jovens escolheram algo que eles têm em comum.

Veja as fotos da família de Carla Perez em passeio de barco:

Camilly, filha de Carla Perez, reaparece com a namorada em clima de romance

Filha de Carla Perez e Xanddy, a cantora Camilly Victoria aproveitou o último final de semana em clima de romance com a namorada, Daze. As duas apareceram em clima de romance em novas fotos compartilhadas pela brasileira. Nas imagens, elas apareceram curtindo um dia ensolarado em casa enquanto trocavam carinhos. As duas posaram abraçadas e felizes em selfies compartilhadas nos stories do Instagram.

Vale lembrar que as duas são discretas nas redes sociais e fazem raras aparições juntas em público. Camilly Victoria é a filha mais velha de Carla Perez e Xanddy e está com 22 anos. Ela é irmã do estudante Victor Alexandre, de 21 anos. Confira!