Com os filhos, Carla Perez e Xanddy fazem tatuagens: ''Muito especial''

Pais descolados, Carla Perez e Xanddy levam os filhos para fazerem tatuagens; veja como ficaram

Morando fora do Brasil, nos EUA, Carla Perez e Xanddy levaram os filhos, Camilly Victória, de 21 anos, e Victor Alexandre, de 19 anos, para fazerem tatuagem com eles. Nesta segunda-feira, 28, eles compartilharam o vídeo de como foi o momento único com os herdeiros e encantaram os internautas com a boa relação da família.

Enquanto os jovens fizeram uma tatuagem juntos, de irmão, usando os personagens dos Simpsons para brincar sobre a relação entre eles, os pais fizeram desenhos feitos pelos filhos nos braços. O resultado foi exibido no vídeo.

"Primeira do filhão e tinha que ser com a irmã, né? A nossa muito especial, né amor? Eles crescem e as lembranças ficam, essas estão eternizadas em nossaspeles", contou Carla Perez sobre ela e Xanddy terem feito uma abelha e um vaga-lume.

Recentemente, após a filha Camilly Victória assumir publicamente seu relacionamento com a americana Daze, Carla Perez não ficou quieta e se pronunciou com uma indireta em sua rede social."Status do dia: sem paciência para pessoas hipócritas", disparou na ocasião .

Veja as tatuagens de Carla Perez e Xanddy com os filhos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Perez (@carlaperez)

Treino em família

Essa não é a primeira vez que a família aparece se divertindo junto na internet. Recentemente, Carla Perez mostrou a família treinando junto em uma academia nos Estados Unidos. Na postagem, a dançarina, o marido e o herdeiro fazem poses mostrando os braços grandões. "Victor Alexandre colocando a gente pra suar. Meus meninos “piquinininhos”. Resultado nas últimas duas imagens…", brincou ela.

Vale lembrar que Camilly Victoria, que está com 21 anos, assumiu publicamente seu namoro com a americana Daze ao exibir momentos divertidos com a amada e também as unhas com as letras das iniciais de cada uma.