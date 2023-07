'No início eu era só mais uma esposa de jogador', desabafa Belle Silva sobre julgamentos na web

Em entrevista à CARAS Brasil, Belle Silva abriu relação com Thiago Silva e refletiu sobre o uso das redes sociais

Viajante, fashionista, influenciadora, mãe e primeira dama da Seleção Brasileira de Futebol. Todos esses adjetivos ajudam a definir Belle Silva (35), esposa do jogador Thiago Silva (38), e mostrar para seus mais de 650 mil seguidores que ela possui diversas facetas e versões. Hoje, mais madura com os julgamentos da internet, ela afirma que aprendeu a expor menos da vida pessoal.

"Essa decisão de não expor veio na 'porrada'. No início eu era só mais uma esposa de jogador, acabava atraindo muita coisa negativa para ele. Não posso esquecer que eu tenho uma família pública e infelizmente a internet tem pessoas ruins, e, quando conquistei minha identidade cheguei nessa maturidade", conta Belle Silva em entrevista à CARAS Brasil.

Curtindo uma temporada de férias em sua nova mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a influenciadora afirma que enxerga nas redes a responsabilidade da influência e também um meio de desmistificar a imagem distorcida que o grande público tem em relação às esposas de jogadores de futebol, exibindo seu lado humano.

Belle Silva conta que já sentiu na pele todo o julgamento que o público da web tem. "É isso que acontece, aconteceu comigo, aconteceu com a Bruna [Biancardi]. As pessoas esqueceram desse limite, que existe uma vida fora do Instagram. Pegar atitudes dos outros e apontar o dedo para a gente é muito ruim, não quando sou julgada por algo que eu tenha feito ou falado."

Leia também:Belle Silva, esposa de Thiago Silva, mostra o salão de beleza em sua mansão no RJ

A influenciadora diz que também é necessário entender como lidar com essas situações, já que trabalha como uma pessoa pública. Porém, teve que aprender a equilibrar o que seria mostrado e também entender o momento de seu marido e dos filhos, Isago (12) e Iago (9), quando não querem aparecer nas publicações.

Hoje, Belle Silva diz que também gosta de compartilhar e pedir dicas em suas redes, "estou aprendendo a ser mãe de adolescente [risos]", e afirma estar com alguns projetos profissionais engatilhados para o futuro, apesar de não poder dar detalhes. Abaixo, a influenciadora fala sobre a relação com o Brasil, com seu marido, Thiago Silva, e com os filhos. Leia trechos editados da conversa.

Como tem sido a temporada de férias no Rio de Janeiro?

Estou amando, estamos a 1h30 do Rio. Estamos na casa nova, que acabou de ficar pronta. Está sendo muito gostoso aproveitar tudo com os amigos e família. Ainda não fiz nada que costumo fazer quando estamos de férias, vamos nos médicos e coloco em ordem a minha saúde e a das crianças. Mas, eu estou amando, não quero nem voltar.



Como foi chegar e ver a casa nova?

É um mix de 'ufa, acabou' e aquele stress de casa nova. Começamos do zero, estamos no período de conhecer a casa e entender o que está bom e o que não está. Graças à Deus os problemas foram mínimos. Essa casa foi um sonho de uma vida inteira.

O que você mais sente falta de morar no Brasil?

O que eu mais sinto falta [do Brasil] é o estilo de vida. A vibe que o Brasil tem é diferenciada. Ainda não tenho vontade de voltar a morar aqui, muito até pelos meus filhos, que nunca moraram aqui. Não é um desejo deles. Nem no verão em Londres [cidade em que mora com o marido, que joga no time Chelsea, da Inglaterra] eu tenho o inverno que estou tendo aqui.

Você sempre demonstra muito apoio ao seu marido, dentro e fora dos campos. Como é a relação de vocês?

Nunca precisei estar de um lado da ponte e ele de outro. Todas as nossas decisões, conquistas e dificuldades estávamos com a mesma cabeça. Somos muito parecidos no modo em que pensamos, nos planos futuros e nos ideais. Já tive babá, já tive motorista, mas agora optei por não ter justamente para ter essa vivência real com os meus filhos. Hoje tenho quem me ajuda com a casa e tudo mais, mas as decisões sou euzinha, diretamente e indiretamente. Dentro de casa a capitã sou eu.

Você é considerada a primeira dama da seleção brasileira. Como é esse título para você?

É uma honra por ser uma seleção respeitada, cinco vezes campeã. Meu marido representou a camisa muito bem em todas as vezes que vestiu, foi capitão em três das quatro copas que foi. Se ele resolver não ir mais para a seleção, eu levo comigo esse título e guardo.