Leila Pereira sobre Daniel Alves e Robinho: "Tapa na cara de todas nós mulheres"

Leila Pereira, presidente do Palmeiras e chefe de delegação da Seleção Brasileira, se manifestou sobre os julgamentos de Daniel Alves e Robinho

Leila Pereira, presidente do Palmeiras e chefe de delegação da Seleção Brasileira masculina de futebol, se pronunciou nesta quinta-feira, 21, sobre os julgamentos dos ex-jogadores Daniel Alves e Robinho. Ela está em Londres para acompanhar os jogadores do Brasil nesta data Fifa contra a Inglaterra, no sábado, 23, e na próxima terça-feira, 26, contra a Espanha.

Ao ser questionada sobre os desdobramentos dos casos dos dois ex-atletas, Leila adotou um discurso contundente. "Ninguém fala nada, mas eu, como mulher aqui na chefia da delegação, tenho que me posicionar sobre os casos do Robinho e Daniel Alves. Isso é um tapa na cara de todas nós mulheres , especialmente o caso do Daniel Alves, que pagou pela liberdade. Acho importante eu me posicionar. Cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte", disse ela ao UOL.

A declaração de Leila aconteceu após a Justiça de Barcelona aceitar o pedido da defesa do ex-lateral para que ele fique em liberdade provisória enquanto os recursos são julgados. Para isso acontecer, Daniel, que no mês passado foi condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro, terá que pagar uma fiança de 1 milhão de euros, cerca de R$ 5,45 milhões. Ele também precisa entregar os passaportes brasileiro e espanhol, se manter afastado por 1km e incomunicável com a vítima, e se apresentar semanalmente ao tribunal.

Já Robinho, que foi condenado pela Justiça da Itália a nove anos de prisão por um crime de estupro que aconteceu em 2013, deverá cumprir a pena no Brasil após a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Como o Brasil não extradita seus cidadãos, a Itália pediu para que ele cumprisse a pena em território brasileiro.

Pai de Neymar Jr reage após rumores de ajuda para Daniel Alves

O empresário Neymar da Silva Santos, que é pai do jogador de futebol Neymar Jr, se pronunciou sobre os rumores de que poderia ajudar o jogador Daniel Alves a pagar a fiança após ser condenado na justiça da Espanha. Em um comunicado nas redes sociais, ele contou que não ajudou o atleta neste momento. Confira o que foi dito por ele!