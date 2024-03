Pai de Neymar Jr reage após rumores de ajuda para Daniel Alves

Pai de Neymar Jr divulga comunicado oficial após rumores de que poderia pagar a fiança para soltar Daniel Alves após condenação

O empresário Neymar da Silva Santos, que é pai do jogador de futebol Neymar Jr, se pronunciou sobre os rumores de que poderia ajudar o jogador Daniel Alves a pagar a fiança após ser condenado na justiça da Espanha. Em um comunicado nas redes sociais, ele contou que não ajudou o atleta neste momento.

"Como é do conhecimento de todos, em um primeiro momento, ajudei Dani Alves, sem nenhum vínculo com qualquer processo. Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar o meu nome e do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais", disse ele.

E completou: "Espero que o Daniel encontre junto à sua própria família todas as respostas que ele procura. Para nós, para minha família, o assunto terminou. Agora ponto final!".

Fiança de Daniel Alves ainda não paga

De acordo com o site G1, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha informou que a fiança de Daniel Alves ainda não foi paga. O valor estipulado é de 1 milhão de euros - cerca de R$ 5,4 milhões. Com isso, ele segue preso na Espanha.

O jogador de futebol foi condenado a quatro anos e meio de prisão por ter cometido agressão sexual contra uma mulher me uma boate. Ele já está detido há mais de um ano.

Caso ele pague a fiança e consiga sair da prisão, ele não poderá sair da Espanha, não pode se aproximar da vítima e deve ir semanalmente ao Tribunal.