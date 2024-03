Pai de Neymar Jr pode pagar a fiança de Daniel Alves, diz jornal

Daniel Alves pode receber mais uma vez a ajuda do pai do Neymar Jr para pagar valores relacionados ao seu julgamento na Espanha

O jogador de futebol Daniel Alves recebeu a autorização da justiça para pagar uma fiança para ser solto da prisão. De acordo com o jornal espanhol La Vanguardia, o valor pode ser pago por Neymar Santos, que é pai de Neymar Jr.

O jornal contou que a fiança foi estipulada no valor de 1 milhão de euros, que é o equivalente a R$ 5,4 milhões. O prazo para quitar o valor expirou no início da tarde desta quarta-feira, 20, mas os detalhes do pagamento não foram revelados publicamente.

A fiança dará a liberdade provisória de Daniel Alves. Fora da prisão, ele está proibido de se aproximar da vítima, incluindo local de trabalho e qualquer outro frequentado por ela. Além disso, seus passaportes brasileiro e espanhóis estão retidos, o que significa que ele não poderá sair do país europeu.

De acordo com o site G1, a assessoria de imprensa da família de Neymar não se pronunciou sobre o assunto.

Vale lembrar que esta é a segunda vez que o pai de Neymar ajuda Daniel Alves financeiramente. No início do julgamento, ele teria dado o valor de 150 mil euros para o atleta pagar uma indenização para a vítima como um atenuante em seu processo.

A sentença de Daniel Alves

Na manhã do dia 22 de fevereiro, o jogador de futebol brasileiro Daniel Alves compareceu ao tribunal em Barcelona, na Espanha, para receber seu veredito de forma antecipada. O ex-atleta foi condenado a uma sentença de 4 anos e 6 meses de prisão, juntamente com uma ordem de indenização para a vítima de agressão sexual, após o julgamento no início de fevereiro.

Conforme relata o G1, Daniel compareceu ao tribunal ao lado de sua equipe jurídica. Ao receber a sentença, a violência do caso foi enfatizada: "O acusado agarrou bruscamente a denunciante, a derrubou ao chão e, impedindo-a de se mover, penetrou-a vaginalmente, apesar de a denunciante dizer que não, que queria ir embora", diz parte do documento.

"Isso se configura a ausência de consentimento, com o uso de violência, e com acesso carnal", está escrito em outro trecho da condenação do jogador de futebol, que passou por um julgamento de três dias. Ele foi acusado de ter estuprado uma mulher em uma boate, em Barcelona, em dezembro de 2022, pouco tempo após defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Inicialmente, a leitura da sentença estava programada para meados de março, mas foi a conedenação foi antecipada duas semanas após o julgamento. Daniel, que estava em prisão preventiva desde janeiro do ano passado, permanecerá recluso, de acordo com informações do G1. Além disso, o jogador precisa passar nove anos longe da vítima.

O ex-atleta brasileiro também foi intimado a pagar uma indenização à mulher, no valor aproximado de 150 mil euros, cerca de R$ 804 mil. Ademais, Daniel será responsável por cobrir os custos do processo. Após cumprir sua pena, ele terá liberdade supervisionada por cinco anos. A defesa do ex-jogador ainda tem a possibilidade de recorrer da decisão.