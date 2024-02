No Tribunal da Espanha, Daniel Alves é condenado a 4 anos e 6 meses de prisão com ordem de indenização para vítima de estupro; entenda a decisão

Na manhã desta quinta-feira, 22, o jogador de futebol brasileiro Daniel Alves compareceu ao tribunal em Barcelona, na Espanha, para receber seu veredito de forma antecipada. O ex-atleta foi condenado a uma sentença de 4 anos e 6 meses de prisão, juntamente com uma ordem de indenização para a vítima de agressão sexual, após o julgamento no início de fevereiro.

Conforme relata o G1, Daniel compareceu ao tribunal ao lado de sua equipe jurídica. Ao receber a sentença, a violência do caso foi enfatizada: "O acusado agarrou bruscamente a denunciante, a derrubou ao chão e, impedindo-a de se mover, penetrou-a vaginalmente, apesar de a denunciante dizer que não, que queria ir embora", diz parte do documento.

"Isso se configura a ausência de consentimento, com o uso de violência, e com acesso carnal", está escrito em outro trecho da condenação do jogador de futebol, que passou por um julgamento de três dias. Ele foi acusado de ter estuprado uma mulher em uma boate, em Barcelona, em dezembro de 2022, pouco tempo após defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Inicialmente, a leitura da sentença estava programada para meados de março, mas foi a conedenação foi antecipada duas semanas após o julgamento. Daniel, que estava em prisão preventiva desde janeiro do ano passado, permanecerá recluso, de acordo com informações do G1. Além disso, o jogador precisa passar nove anos longe da vítima.

O ex-atleta brasileiro também foi intimado a pagar uma indenização à mulher, no valor aproximado de 150 mil euros, cerca de R$ 804 mil. Ademais, Daniel será responsável por cobrir os custos do processo. Após cumprir sua pena, ele terá liberdade supervisionada por cinco anos. A defesa do ex-jogador ainda tem a possibilidade de recorrer da decisão.

Vale mencionar que Daniel foi convocado para comparecer ao tribunal na quarta-feira, 21. A previsão era que ele poderia pegar até 12 anos de prisão, a pena máxima prevista. Durante o processo, a defesa pediu pela absolvição ou por uma pena com atenuantes, como a intoxicação alcoólica, e propôs a reparação do dano com o pagamento da indenização.

O que Daniel Alves falou em seu depoimento no julgamento?

No início do mês, Daniel Alves participou de um julgamento que durou três dias. No terceiro dia, o jogador de futebol brasileiro falou pela primeira vez. Nos dias anteriores, ele permaneceu em silêncio, ouvindo os depoimentos das testemunhas e as análises dos peritos que investigaram o caso de acusação de agressão sexual.

Em seu depoimento, o jogador relatou sua versão sobre o que aconteceu: “Ela estava na minha frente e começamos a relação. Lembro que ela sentou em mim. Não sou um homem violento. Não a forcei a praticar sexo oral forçadamente. Ela não me disse nada. Estávamos desfrutando os dois e nada mais”, disse ele no tribunal, segundo o Globo Esporte.

Logo depois, ele relatou que foi para casa e encontrou sua esposa, Joana Sanz, na cama deles antes de adormecer. Daniel chorou ao compartilhar este trecho de seu depoimento. Vale destacar, que nesta semana, a esposa do jogador de futebol revelou que ele escreveu uma carta para ela diretamente da prisão, e divulgou o conteúdo do documento em suas redes sociais.