Daniel Alves é convocado ao tribunal e pode receber sentença, diz jornal

Imprensa catalã relata que Daniel Alves teria sido convocado ao tribunal para ouvir a leitura de sua sentença antecipada após julgamento

Segundo informações da imprensa catalã, o jogador de futebol brasileiro Daniel Alves foi convocado para comparecer em tribunal na próxima quinta-feira, 22. O ex-atleta, que aguarda sua sentença, pode receber o resultado do julgamento após ser acusado de agressão sexual contra uma mulher em uma boate em dezembro de 2022.

Conforme relatado pelo jornal catalão La Vanguardia, que acompanhou de perto o julgamento em um tribunal de Barcelona, na Espanha, Daniel e sua equipe jurídica teriam sido convocados pela juíza. Além deles, a promotora do caso e a advogada da denunciante também teriam recebido a ordem de comparecer ao foro espanhol.

A convocação levanta especulações sobre a possibilidade de estar relacionada a algum esclarecimento em relação à prisão do atleta, que já completa um ano de reclusão. O jornal também informa que a sentença do jogador pode já ter sido redigida pela juíza, com a data marcada para a leitura do veredicto em 7 de março deste ano.

No entanto, é possível que o resultado seja antecipado, e o jogador seja informado sobre sua possível condenação antes da data inicialmente prevista para a leitura da sentença. É importante ressaltar que, mesmo com a divulgação antecipada, as partes envolvidas ainda têm o direito de apresentar recurso e contestar a decisão da justiça.

Até o momento, Daniel Alves ainda não foi declarado inocente ou culpado e segue detido - ele está preso de forma preventiva desde janeiro de 2023. A previsão é que ele pode pegar até 12 anos de prisão, que é a pena máxima. A defesa dele pediu a absolvição ou uma pena com atenuantes, como a intoxicação alcoólica, já que ele bebeu ao longo daquele dia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel Alves (@danialves)

O que Daniel Alves falou em seu depoimento no julgamento?

No início do mês, Daniel Alves participou de um julgamento que durou três dias. No terceiro dia, o jogador de futebol brasileiro falou pela primeira vez. Nos dias anteriores, ele permaneceu em silêncio, ouvindo os depoimentos das testemunhas e as análises dos peritos que investigaram o caso de acusação de agressão sexual.

Em seu depoimento, ele relatou sua versão sobre o que aconteceu: “Ela estava na minha frente e começamos a relação. Lembro que ela sentou em mim. Não sou um homem violento. Não a forcei a praticar sexo oral forçadamente. Ela não me disse nada. Estávamos desfrutando os dois e nada mais”, disse ele no tribunal, segundo o Globo Esporte.

Logo depois, ele relatou que foi para casa e encontrou sua esposa, Joana Sanz, na cama deles antes de adormecer. Daniel chorou ao compartilhar este trecho de seu depoimento. Vale destacar, que nesta semana, a esposa do jogador de futebol revelou que ele escreveu uma carta para ela diretamente da prisão, e divulgou o conteúdo do documento em suas redes sociais.