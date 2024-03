Daniel Alves já saiu da prisão após ficar 14 meses detido na Espanha

O jogador de futebol Daniel Alves está em liberdade provisória após pagar a fiança de mais de R$ 5 milhões

O jogador de futebol Daniel Alves saiu da prisão no início da tarde desta segunda-feira, 25, após pagar a fiança de 1 milhão de euros - cerca de R$ 5,4 milhões. Ele saiu do Centro Penitenciário Brians 2, na Espanha, acompanhado de sua advogada.

A imprensa local registrou um vídeo de quando ele saiu caminhando da detenção enquanto manifestantes estavam na porta do local. Ele não parou para falar com ninguém e entrou rapidamente em um carro que já o esperava.

O brasileiro está em liberdade provisória enquanto seus advogados entram com recursos no caso da condenação dele por estupro de uma mulher em uma boate. Ele foi condenado a mais de 4 anos de detenção, mas a justiça espanhola autorizou o pagamento de fiança.

Daniel Alves ficou detido por 14 meses, sendo que foi preso em janeiro de 2023 e aguardou o julgamento na penitenciária. Agora, ele teve que entregar seus passaportes para a justiça para evitar que deixe o país e também deverá se apresentar aos juízes toda sexta-feira para cumprir a ordem de liberdade provisória.

Por enquanto não foi revelado quem pagou a fiança dele. Apesar de ser milionário, o jogador está com seus bens bloqueados. Segundo a imprensa internacional, a defesa dele teria recorrido a um empréstimo em um banco.

Mãe de Daniel Alves mandou indireta

Mãe do jogador de futebol Daniel Alves, Maria Lucia Alves disparou indiretas nas redes sociais nesta sexta-feira, 22. O atleta segue preso na Espanha, mesmo com a notícia de que pode pagar a fiança no valor de 1 milhão de euros. Assim, a mãe dele alfinetou as amizades do filho neste momento delicado da família.

Nos stories do Instagram, ela fez posts falando que o filho pode contar com a família ao invés dos amigos. “Os falsos vão embora e os de verdade ficam. Família, a base de tudo, o nosso porto seguro. Meus filhos, minha vida. Deus está no controle de tudo”, disse ela.

E completou: “Os seus amigos que nunca irão te abandonar: sua família e seus cachorros. Te amamos até o infinito e mais além. Deus no comando sempre”.