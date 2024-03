Daniel Alves paga fiança milionária e deve deixar cadeia em breve, diz jornal

Condenado, Daniel Alves teria efetuado pagamento de fiança milionária e aguarda liberdade provisória, segundo imprensa europeia

Segundo novas informações do jornal El País, Daniel Alves conseguiu efetuar o pagamento de sua fiança milionária nesta segunda-feira, 25. Com isso, o ex-jogador de futebol, que foi condenado por estupro no tribunal espanhol, está próximo de deixar a prisão e aguardar uma nova decisão da justiça em liberdade provisória.

Em fevereiro deste ano, Daniel foi condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro, ocorrido em uma boate no final de 2022. Agora, segundo a imprensa europeia, a equipe jurídica do jogador teria pago um milhão de euros, o equivalente a R$ 5,4 milhões de reais, para assegurar sua liberdade. Por isso, ele pode deixar a cadeia a qualquer momento.

Apesar disso, o Tribunal Superior da Catalunha informou que o ex-jogador poderia ter sido libertado antes do final de semana. No entanto, Daniel excedeu o prazo estabelecido para o pagamento até a última quarta-feira, 20, quando a justiça espanhola havia determinado que ele poderia aguardar uma sentença definitiva fora da prisão.

Vale mencionar que Daniel está preso há 14 meses, mesmo antes de ter sido condenado a quatro anos e meio de prisão com ordem de indenização para vítima. Inclusive, a equipe jurídica do jogador recebeu a possibilidade de recorrer em novas instâncias após o julgamento. Devido a essa condição, foi estabelecido que ele poderia aguardar em liberdade mediante ao pagamento.

Descubra as restrições que Daniel Alves terá:

Daniel Alves pode ficar fora da cadeira desde que pague a fiança milionária e cumpra algumas restrições estabelecidas pelo Tribunal de Barcelona, na Espanha, na última quarta-feira, 20. Fora da prisão, o ex-atlera está proibido de se aproximar da vítima, incluindo local de trabalho e qualquer outro frequentado por ela.

Além disso, seus passaportes, tanto brasileiro quanto espanhol estão retidos, o que significa que ele não poderá sair do país europeu. Vale lembrar que antes de ser condenado após três dias de julgamento, um ex-companheiro de cela do brasileiro afirmou ter ouvido o jogador afirmar que fugiria do país caso ficasse em liberdade.

Fora a multa e a entrega dos passaportes para evitar fugas, Daniel terá que se apresentar ao tribunal de Barcelona pelo menos uma vez por semana ou "quantas vezes for convocado pela Autoridade Judiciária”, conforme mencionado na nova sentença do ex-jogador de futebol, que chegou a defender a Seleção Brasileira.

Pai de Neymar Jr nega ajuda para Daniel Alves:

O empresário Neymar da Silva Santos, que é pai do jogador de futebol Neymar Jr, se pronunciou sobre os rumores de que poderia ajudar o jogador Daniel Alves a pagar a fiança após ser condenado na justiça da Espanha. Em um comunicado nas redes sociais, Neymar Pai, como é conhecido, contou que não ajudou o atleta neste momento.