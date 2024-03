Descubra restrições que Daniel Alves terá ao pagar fiança milionária para deixar a cadeia

Condenado na Espanha por estupro, Daniel Alves teve pedido de liberdade aceito pela Justiça da Espanha, nesta quarta-feira, 20

Apesar de ter conseguido a liberdade provisória, Daniel Alves terá que seguir uma série de medidas após pagar a fiança milionária, determinada pelo Tribunal de Barcelona, na Espanha, nesta quarta-feira, 20, quando completam-se 14 meses da prisão do ex-jogador. O brasileiro foi condenado a quatro anos e meio de prisão em fevereiro por estupro contra uma jovem em boate daquela cidade em 30 de dezembro de 2022.

O ex -jogador da seleção brasileira, só será colocado em liberdade caso pague uma fiança milionária. Além disso, terá que entregar seus dois passaportes: o espanhol e o brasileiro. Vale lembrar que antes de ser condenado após três dias de julgamento, um ex-companheiro de cela do brasileiro afirmou ter ouvido Daniel afirmar que fugiria do país caso ficasse em liberdade.

Fora a multa e a entrega dos passaportes, Alves terá que se apresentar ao tribunal de Barcelona pelo menos uma vez por semana ou "quantas vezes for convocado pela Autoridade Judiciária". Outra medida envolve a vítima de 23 anos. Daniel Alves não poderá ter qualquer tipo de contato com a vítima. Muito menos se aproximar da vítima em um raio de distância inferior a mil metros, levando-se em conta locais onde ela mora, trabalha e frequenta.

Pai de Neymar Jr pode pagar a fiança de Daniel Alves, diz jornal

O jogador de futebol Daniel Alves recebeu a autorização da justiça para pagar uma fiança para ser solto da prisão. De acordo com o jornal espanhol La Vanguardia, o valor pode ser pago por Neymar Santos, que é pai de Neymar Jr.

O jornal contou que a fiança foi estipulada no valor de 1 milhão de euros, que é o equivalente a R$ 5,4 milhões. O prazo para quitar o valor expirou no início da tarde desta quarta-feira, 20, mas os detalhes do pagamento não foram revelados publicamente.

A fiança dará a liberdade provisória de Daniel Alves. Fora da prisão, ele está proibido de se aproximar da vítima, incluindo local de trabalho e qualquer outro frequentado por ela. Além disso, seus passaportes brasileiro e espanhóis estão retidos, o que significa que ele não poderá sair do país europeu. De acordo com o site G1, a assessoria de imprensa da família de Neymar não se pronunciou sobre o assunto.