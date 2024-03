Mãe de Daniel Alves dispara indiretas: ‘Os falsos vão embora’

Com o filho preso e sem pagar a fiança, a mãe de Daniel Alves se pronuncia por meio de indiretas sobre amizades do filho

Mãe do jogador de futebol Daniel Alves, Maria Lucia Alves disparou indiretas nas redes sociais nesta sexta-feira, 22. O atleta segue preso na Espanha, mesmo com a notícia de que pode pagar a fiança no valor de 1 milhão de euros. Assim, a mãe dele alfinetou as amizades do filho neste momento delicado da família.

Nos stories do Instagram, ela fez posts falando que o filho pode contar com a família ao invés dos amigos. “Os falsos vão embora e os de verdade ficam. Família, a base de tudo, o nosso porto seguro. Meus filhos, minha vida. Deus está no controle de tudo”, disse ela.

E completou: “Os seus amigos que nunca irão te abandonar: sua família e seus cachorros. Te amamos até o infinito e mais além. Deus no comando sempre”.

Pai de Neymar Jr nega ajuda para Daniel Alves

O empresário Neymar da Silva Santos, que é pai do jogador de futebol Neymar Jr, se pronunciou sobre os rumores de que poderia ajudar o jogador Daniel Alves a pagar a fiança após ser condenado na justiça da Espanha. Em um comunicado nas redes sociais, ele contou que não ajudou o atleta neste momento.

"Como é do conhecimento de todos, em um primeiro momento, ajudei Dani Alves, sem nenhum vínculo com qualquer processo. Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar o meu nome e do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais", disse ele.

E completou: "Espero que o Daniel encontre junto à sua própria família todas as respostas que ele procura. Para nós, para minha família, o assunto terminou. Agora ponto final!".