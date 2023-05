Vini Jr. recebe apoio de famosos após mais um caso de racismo e desabafa: ''Vou até o fim''

Jogador de futebol Vini Jr. é vítima de novo ataque racista durante partida na Espanha e faz desabafo nas redes sociais; artistas mostram apoio

O jogador de futebol Vini Jr. (22) foi vítima de racismo, mais uma vez, na Liga Espanhola, durante a partida do Real Madrid e Valencia. Os ataques sofridos pelo atleta repercutiram mundialmente no domingo, 21.

Nas redes sociais, o jogador desabafou após ter sido atacado por torcedores, que arremessaram objetos nele dentro de campo. Ele clamou por justiça, mas nada foi feito e acabou sendo expulso do jogo pelo juiz após confusão entre os jogadores. Vini recebeu apoio de famosos e amigos, além de personalidades importantes do esporte e clubes brasileiros.

"Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na 'La Liga'. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui", escreveu Vini no Instagram.

"Contigo irmão SEMPRE", disse Endrick, jogador do Palmeiras. "To contigo!", escreveu Neymar Jr. "Com você", falou o rapper Djonga. "A gente te ama irmao! Nada vai te abalar! Na torcida sempre", declarou o surfista Gabriel Medina. "Você é luz", exaltou a skatista Rayssa Leal.

Confira o desabafo de Vini Jr. e o apoio de famosos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vinicius Jr.🇧🇷 (@vinijr)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ronaldo (@ronaldo)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Richarlison (@richarlison)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Negrini (@alessandranegrini)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)