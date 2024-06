Grávida, Biah Rodrigues mostra rostinho dos gêmeos em novo ultrassom

Esposa do cantor sertanejo Sorocaba, Biah Rodrigues encantou ao exibir os filhos gêmeos em consulta médica: 'Afeto de irmão'

Grávida, a esposa do cantor sertanejo Sorocaba, a influenciadora digital Biah Rodrigues, dividiu com os seguidores um momento especial dos filhos em um novo exame de ultrassom. Eles, que já são pais de Theo, de 4 anos, e Nanda, de 2, estão à espera dos gêmeos Angelina e Zion.

Na última segunda-feira, 3, após exibir a evolução do barrigão, Biah mostrou o rostinho dos bebês caçulas durante a consulta médica. "Está rolando um afeto de irmão, a Angelina dando um cheirinho na cabeça de Zion. Ai que linda, as bochechas e a boca, que amor. E o pé dele está na cabeça dela", disse ela ao filmar a tela do exame.

Biah Rodrigues mostra ultrassom dos gêmeos - Foto: Reprodução / Instagram

Recentemente, Biah Rodrigues e Sorocaba explicaram a escolha dos nomes das crianças. "Quando pesquisei o significado, vi que Zion é a tradução de Sião e eu já tinha colocado isso no convite [do chá revelação]", iniciou a influenciadora.

E completou: "A Angelina também demoramos para escolher. Vimos o significado que vem de anjos, angelical. Esse nome transmite doçura e delicadeza, e é isso que queremos da nossa princesa. Que ela seja forte, corajosa, delicada, angelical".

A esposa do cantor, inclusive, já revelou como os herdeiros mais velhos estão reagindo com a nova gravidez. "Theo está super tranquilo, já a Nandinha percebi que ela está sentindo mais... parece que deu uma regredida (risos), só quer ser chamada de bebezinha e tá pedindo pra mamar e andar de carrinho de bebê", declarou.

Biah e Sorocaba comemoram aniversário do filho com festa luxuosa

Biah Rodrigues e Sorocaba prepararam uma festa luxuosa para comemorar o aniversário do filho mais velho, Theo. O menino completou quatro anos na última sexta-feira, 17, e celebrou a data especial ao lado de familiares e amigos.

No feed do Instagram, a influenciadora digital postou fotos e um vídeo para mostrar os detalhes da festa, que teve o personagem Sonic como tema principal. "4 anos do nosso milagre Theo", escreveu ela na legenda de uma publicação. Confira detalhes!