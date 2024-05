Biah Rodrigues revela como os filhos mais velhos estão reagindo com a gravidez

À espera de gêmeos com Sorocaba, a influenciadora digital Biah Rodrigues contou se Theo e Fernanda estão com ciúmes dos irmãos

Biah Rodrigues decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories dos Instagram para responder algumas curiosidades de seus seguidores. Dentre as perguntas, os internautas quiseram saber como Theo, de 4 anos, e Fernanda, de 2, estão reagindo em relação à chegada dos novos irmãos. A influenciadora digital e o cantor Sorocaba estão à espera de gêmeos.

"Como as crianças estão reagindo com a chegada dos irmãos?", quis saber uma seguidora. "Theo está super tranquilo, já a Nandinha percebi que ela está sentindo mais... parece que deu uma regredida (risos) só quer ser chamada de bebezinha e tá pedindo pra mamar e andar de carrinho de bebê. E tá um grudinho comigo!", contou.

Depois, Biah também respondeu uma fã que quis saber sobre como ela contou para os filhos que o Papai Noel não existe. "Como explicou sobre não existir Papai Noel para as crianças? Vocês dão presentes nessa data?", questionou outra pessoa.

A influenciadora digital explicou que os filhos nunca acreditaram nessa história. "Combinamos em casa que não íamos mentir para as crianças. Papai Noel é um desenho como as da TV e coelhos não colocam ovos de chocolate", falou ela.

A mulher de Sorocaba deixou claro que os filhos ganham presentes nessas datas."Sim, eles ganham presentes de Natal e, se desejam algo, ensinamos a pedir pro Papai do céu para que Ele dê condições para a mamãe e o papai comprarem o presente... e, claro, falamos o verdadeiro significado do Natal, assim como na Páscoa", completou ela, que é evangélica. Para os cristãos, o Natal é uma festa que celebra o nascimento de Jesus e a Páscoa, sua ressurreição.

Biah e Sorocaba comemoram aniversário do filho com festa luxuosa

Biah Rodrigues e Sorocaba prepararam uma festa luxuosa para comemorar o aniversário do filho mais velho, Theo. O menino completou quatro anos na última sexta-feira, 17, e celebrou a data especial o lado dos familiares e amigos.

No feed do Instagram, a influenciadora digital postou fotos e um vídeo para mostrar os detalhes da festa, que teve o personagem Sonic como tema principal. "4 anos do nosso milagre Theo", escreveu ela na legenda de uma publicação. Confira as publicações!