Grávida de gêmeos, Biah Rodrigues exibe o barrigão: "Curvas mais lindas"

A modelo e influenciadora digital Biah Rodrigues encantou os seguidores das redes sociais ao exibir o barrigão de grávida

Biah Rodrigues encantou os seguidores das redes sociais ao postar uma nova foto exibindo seu barrigão de grávida. A modelo, casada com o cantor sertanejo Sorocaba, está grávida de gêmeos.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a influenciadora digital aparece fazendo pose em frente ao espelho, usando uma blusa preta e uma calça laranja. "As curvas mais lindas que uma mulher pode ter #gestacaogemelar", se derreteu ela, que também é mãe de Theo, de 4 anos, e Fernanda, de 2.

Os internautas encheram a postagem de elogios. "Que linda", disse uma seguidora. "Que maravilhosa", escreveu outra. "Cada dia mais linda", afirmou uma fã. "Perfeita. Carregando o amor mais lindo. Benção do Senhor", falou mais uma.

Recentemente, Biah e Sorocaba revelaram que os bebês vão se chamar Zion e Angelina. O casal também gravou um vídeo falado sobre o significado dos nomes. "[...] Eu fui pesquisar o significado e vi que Zion é a tradução de Sião, e eu já tinha colocado no convite do chá revelação", afirmou a influencer.

"A Angelina, a gente demorou um tempinho para chegar nesse nome. A gente buscou o significado desse nome e fala sobre anjo, sobre ser angelical, delicada, feminina. A gente chegou nesse nome e falamos que é isso. Ele transmite doçura e delicada, e é isso que a gente espera da nossa princesa. Que ela seja uma mulher forte, virtuosa, delicada, angelical", contou a mamãe.

Biah Rodrigues revela como os filhos mais velhos estão reagindo com a gravidez

Biah Rodrigues decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories dos Instagram para responder algumas curiosidades de seus seguidores. Dentre as perguntas, os internautas quiseram saber como Theo e Fernanda estão reagindo em relação à chegada dos novos irmãos.

"Como as crianças estão reagindo com a chegada dos irmãos?", quis saber uma seguidora. "Theo está super tranquilo, já a Nandinha percebi que ela está sentindo mais... parece que deu uma regredida (risos) só quer ser chamada de bebezinha e tá pedindo pra mamar e andar de carrinho de bebê. E tá um grudinho comigo!", contou. Saiba mais!