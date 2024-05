Kourtney Kardashian comemora 2 anos de casamento com Travis Barker e relembra cerimônia ao resgatar suas fotos; confira!

A empresária Kourtney Kardashian está comemorando seu segundo aniversário de casamento com o baterista Travis Barker, da banda Blink-182. E para celebrar essa data tão especial, a filha mais velha de Kris Jenner abriu um novo álbum de fotos e relembrou a cerimônia de união com o artista.

Em seu perfil oficial do Instagram nesta quarta-feira, 22, Kourtney compartilhou diversas fotos do casamento, realizado na Itália em 2022. Nos cliques, ela apareceu com seu polêmico vestido curtíssimo de noiva, além do véu com a imagem de Nossa Senhora bordada no tecido.

Na legenda, a socialite se declarou para o marido. "Há 2 anos casei com o marido dos meus sonhos. Para sempre contigo @travisbarker", escreveu Kourtney para o pai de seu filho Rocky, 6 de meses. Nos comentários, o rockeiro também deixou lindas palavras para sua amada. "Minha esposa dos sonhos, para sempre contigo", escreveu Travis.

Confira a publicação:

Uma publicação compartilhada por Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)

Kim Kardashian comemora 5 anos de filho caçula com festa temática

A empresária Kim Kardashian também comemorou uma data muito especial para sua família recentemente. No último dia 9, Psalm, filho caçula de seu antigo relacionamento com Kanye West, completou 5 anos de vida. E para celebrar o aniversário, ele preparou uma mega festa temática para o pequeno e compartilhou as fotos do evento com seus seguidores nesta terça-feira, 21.

Em seu perfil oficial do Instagram, Kim homenageou o pequeno com um clique dos dois durante o evento. A festa de aniversário teve como tema o filme 'Os Caça-Fantasmas', e levou decoração e atividades para as crianças inspiradas no sucesso dos anos 80.

O evento contou com entrada decorada com balões e até mesmo totens com Psalm, vestido como um dos caça-fantasmas. Ele ainda contou com diversas atividades ao ar livre para os pequenos, incluindo competições entre as crianças e até mesmo mochilas para que eles pudessem caçar seus próprios fantasmas. O bolo de aniversário também foi temático do filme, e foi decorado com glacê verde, o símbolo do filme, além de prédios e pequenos fantasmas.

Nas fotos, o aniversariante apareceu ao lado de amigos e família, incluindo sua avó, Kris Jenner. Kim ainda apareceu abraçadinha com sua filha Chicago West, de 6 anos. A irmã do meio da família Kardashian também é mãe de North, de 10 anos, e Saint, de 8.