Nasce o primeiro filho de Kourtney Kardashian e Travis Barker, diz site

Kourtney Kardashian e Travis Barker dão boas-vindas ao primeiro herdeiro de seu casamento; saiba qual é o nome do bebê!

A socialite e influenciadora digital Kourtney Kardashian deu à luz ao seu primeiro filho com Travis Barker, baterista da banda Blink-182. A informação foi confirmada pela revista People, que conversou com fontes próximas ao casal.

Os dois dão boas-vindas ao primeiro herdeiro de seu casamento, que aconteceu em 2022. No final de outubro, o músico afirmou em participação do podcast One Life One Chance with Toby Morse que seu filho nasceria logo após o Halloween. Na entrevista, ele ainda revelou o nome do pequeno: Rocky Thirteen Barker.

Anteriormente, Travis já havia citado o nome do bebê no podcast de sua filha, Alabama Barker. "Eu gosto de Rock 13. Eu sei que é ruim. É o nome que está na minha cabeça", contou. Ele também revelou o significado por traz do nome. “Rocky George tocou guitarra no Suicidal Tendencies. E 13 é apenas o maior número de todos os tempos”, disse Barker, que também lembrou de Rocky. "É o melhor filme de todos os tempos", opinou.

Até agora, o casal e sua família não se pronunciaram sobre o nascimento de Rocky. Vale lembrar que Kourtney Kardashian já é mãe de três crianças - Mason, Penelope e Reign - frutos de seu relacionamento com Scott Disick. Já o músico é pai de Landon e Alabama, de seu casamento com Shanna Moakler.

Kourtney Kardashian precisou passar por cirurgia fetal

No início de setembro, Kourtney Kardashian revelou que precisou passar por uma cirurgia fetal de emergência. Sem contar o que houve, a socialite agradeceu o suporte de seu marido, Travis Barker, e de sua mãe, a empresária Kris Jenner.

Em foto compartilhada em seu Instagram, a mamãe contou um pouco mais sobre o ocorrido. "Serei eternamente grata aos meus incríveis médicos por salvarem a vida do nosso bebê. Sou eternamente grata ao meu marido que correu para o meu lado depois da turnê para ficar comigo no hospital e cuidar de mim depois, minha rocha. E à minha mãe, obrigado por segurar minha mão durante isso", começou.

Kourtney, que está com 44 anos, também relembrou as gravidezes anteriores. "Como alguém que teve três gestações muito fáceis no passado, não estava preparado para o medo de me apressar para uma cirurgia fetal urgente. Não creio que alguém que não tenha passado por uma situação semelhante possa começar a compreender esse sentimento de medo. Tenho uma compreensão e um respeito totalmente novos pelas mães que tiveram que lutar pelos seus bebês durante a gravidez. Louvado seja Deus. Sair do hospital com meu filho na barriga e seguro foi a mais verdadeira bênção", refletiu.