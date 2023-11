Saiba o nome oficial do filho de Kourtney Kardashian e Travis Barker

Em participação de um podcast, Travis Barker revelou o nome oficial de seu filho com Kourtney Kardashian; saiba qual é!

Grávida, a socialite e influenciadora digital Kourtney Kardashian está a cada dia mais próxima de dar à luz ao seu primeiro filho com o baterista Travis Barker, da banda Blink-182. E após meses dando dicas, o nome oficial do herdeiro foi finalmente revelado ao público!

Em participação do podcast One Life Once Chance With Toby Morse na última segunda-feira, 30, o rockeiro afirmou que seu filho está previsto para nascer entre o Halloween, celebrado hoje, dia 31 de outubro, e a primeira semana de novembro. No programa, ele também deixou escapar o nome do pequeno ao público.

Ao falar sobre um evento beneficente no Havaí do qual ele não poderia participar, Travis disse que a data cairia na "semana prevista do Rocky nascer". Logo depois, o marido de Kourtney contou que o nome completo da criança será Rocky Thirteen Barker.

Anteriormente, o músico já havia falado sobre a possibilidade de seu terceiro herdeiro se chamar Rocky. Em entrevista ao podcast de sua filha Alabama Barker, Travis falou o nome do bebê pela primeira vez e confessou: "Eu gosto de Rock 13. Eu sei que é ruim. É o nome que está na minha cabeça", justificou.

Ele também explicou o significado por trás do nome escolhido. “Rocky George tocou guitarra no Suicidal Tendencies. E 13 é apenas o maior número de todos os tempos”, disse Barker, que também lembrou de Rocky. "É o melhor filme de todos os tempos", opinou. O nome também apareceu em placas no chá de bebê organizado por Kourtney Kardashian em setembro.

O anúncio da gravidez de Kourtney

Em junho de 2023, a socialite Kourtney Kardashiananunciou que estava grávida de seu primeiro filho com o bateristaTravis Barker durante um dos shows de sua banda, Blink-1832. Na plateia, a influenciadora digital surpreendeu o seu marido com um cartaz revelando a surpresa para todos.

Ao ver a declaração da esposa, Travis Baker desceu do palco para abraçá-la e comemorar a novidade em sua família. Em 2018, a artista havia revelado que congelou óvulos para ter mais filhos algum dia. Vale lembrar que Kourtney já é mãe de três crianças, Mason, Penelope e Reign, frutos de seu relacionamento com Scott Disick. Já o músico é pai de Landon e Alabama, de seu casamento com Shanna Moakler.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)