Travis Barker escolhe nome inusitado para filho com Kourtney Kardashian: 'Eu sei que é ruim'

Baterista do Blink-182, Travis Barker surpreende ao revelar nome diferentão para primeiro filho com Kourtney Kardashian

O baterista do Blink-182, Travis Barker, e a socialite Kourtney Kardashian estão radiantes com a espera pelo primeiro filho juntos! Nesta quinta-feira, 20, o músico revelou que já até decidiu o nome do próximo herdeiro, mas parece que a empresária não está muito contente com a escolha do marido.

Em entrevista ao podcast da própria filha, Alabama Barker, que é fruto de um antigo relacionamento, Travis revelou que seu filho será batizado como Rock 13: “Eu gosto de Rock 13. Eu sei que é ruim. É o nome que está na minha cabeça”, o baterista justificou sua escolha diferentona para a filha.

Alabama deixou claro que não curtiu a opção de nome para o irmão: "Isso é tão ruim", ela disparou. O baterista, que está com 47 anos, tentou se explicar: “Rocky George tocou guitarra no Suicidal Tendencies. E 13 é apenas o maior número de todos os tempos”, disse Barker, que também lembrou de Rocky: "É o melhor filme de todos os tempos", ele opinou.

O nome ainda precisa ganhar a aprovação da primogênita do clã Kardashian, mas Travis explicou que essa é uma possibilidade. Alabama fez piada com a ideia do pai: “Vamos ver como vai quando ele estiver na escola. Minhas sugestões eram melhores”, disse a jovem, que apresentou os nomes Milan e Patek.

Vale lembrar que além de Alabama e do possível Rock 13, Travis também é pai de Landon e Atiana, fruto do casamento com Shanna Moakler. Já Kourtney é mãe de Penelope, Reign Aston e Mason Dash, filhos do relacionamento com o socialite Scott Michael Disick, entre 2006 e 2015.

Kourtney Kardashian encanta seguidores ao exibir o barrigão de grávida:

Na semana passada, a socialite e empresária Kourtney Kardashian encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram novas fotos mostrando o crescimento do barrigão de sua gravidez. A influenciadora está grávida do marido e baterista da banda Blink-182 Travis Barker.