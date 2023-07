Kourtney Kardashian encanta seguidores ao exibir o barrigão de grávida: “Meta”

A influenciadora Kourtney Kardashian exibiu o barrigão de grávida em fotos de viagem para o Havaí e encantou seus seguidores

Nesta quarta-feira, 12, Kourtney Kardashian encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram novas fotos mostrando sua gravidez. A influenciadora está grávida do marido e baterista da banda Blink-182 Travis Baker.

A estrela do reality-show The Kardashians surgiu em novos cliques durante uma viagem ao Havaí. A irmã de Kim e Khloé exibiu o barrigão de grávida nas fotos feitas em um luxuoso hotel. Kourtney está aguardando o primeiro filho do seu relacionamento com Travis.

A filha de Kris Jenner surgiu com um vestido rosa vibrante e totalmente recortado. A peça além de deixar a barriga de Kourt à mostra, ainda possuía uma fenda lateral que dava destaque para as pernas da famosa. “Aloha”, escreveu a socialite na legenda do post.

Os seguidores de Kourtney adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Você grávida é sua melhor versão! Mas você está sempre linda”, declarou uma fã. E outra seguidora comentou: “Meta de gravidez”. Um perfil de fãs dedicado às Kardashians escreveu: “Estou tão feliz pela gravidez”.

“A mais linda das Kardashian”, opinou uma fã. Outra seguidora ainda elogiou: “Kourtney como Barbie grávida é tudo”. Uma admiradora ainda comentou: “Você é muito maravilhosa, te amo”.

Esta não é a primeira vez que Kourtney vai às redes sociais mostrar sua gravidez. Recentemente, a influenciadora postou um ensaio fotográfico na beira da piscina exibindo a barriga.

Quem acompanhou a irmã do meio do clã Kardashian-Jenner nas fotos foi seu marido Travis. O casal, que se casou em um evento luxuoso na Itália, posou para cliques românticos.

Vale lembrar que antes de seu relacionamento com Travis, Kourtney foi casada com Scott Disick, com quem teve três filhos: Mason, Penelope e Reign. Já o baterista também tem filhos de outros relacionamentos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)

A gravidez!

No mês passado, Kourtney compareceu a um show da banda Blink-182 e surpreendeu o marido com o anúncio da gravidez. A Kardsashian levantou um cartaz que lia-se: “Travis, estou grávida”. Logo quando viu a mensagem, o baterista desceu do palco para abraçar a amada.

Na semana seguinte ao anúncio, Kourtney e Travis revelaram o sexo do primeiro bebê que terão juntos. A revelação foi feita em um palco, enquanto Travis ensinava a esposa a tocar bateria.