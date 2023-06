Ao lado do marido, Kourtney Kardashian mostra barriga de grávida

Grávida do primeiro filho com Travis Baker, Kourtney Kardashian encanta ao mostrar ensaio fotográfico de gestante

Nesta quarta-feira, 28, Kourtney Kardashian encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos mostrando sua barriga de grávida. A socialite está à espera de seu primeiro filho com o músico Travis Baker, da banda Blink-182.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital, que está com 44, surgiu usando um look justo cinza, de mangas longas e gola alta, além de uma faixa preta na barriga, deixando a barriga bem destacada. Já o baterista, de 47 anos, usou uma regata branca, uma calça e touca preta. As fotos foram tiradas à beira de uma piscina.

Kourtney, vale lembrar, anunciou que está grávida de seu primeiro filho com Travis Bake durante um show do baterista da banda Blink-182. Na ocasião, ela segurou um cartaz revelando a surpresa para o esposo, que desceu do palco para abraçá-la e comemorar a novidade.

Já no último domingo, dia 25, os dois revelaram o sexo do bebê que estão esperando. A influencer e o músico compartilharam com os seguidores das redes sociais o vídeo do momento da descoberta. Na gravação, a empresária surge sentada no colo do amado, que toca uma bateria. Um pouco tempo depois, várias fitinhas azul surgem no céu, revelando que os dois serão pais de um menino.

A irmã de Kim Kardashian já é mãe de Mason Dash, de 13 anos, de Penelope, de 10, e Reign Aston, de 8, fruto de seu ex-relacionamento com Scott Disick. Travis também já é pai. Ele e Shanna Moakler tiveram Landon, de 19 anos, e Alabama, de 17. Ele também criou a enteada, Atiana, de 24 anos, como filha.

Confira as fotos de Kourtney e Travis:

Briga com a irmã

Parece que a relação entre Kourtney e Kim Kardashian não é tão boa quanto pensávamos. A primogênita do clã Kardashian Jenner admitiu que tem evitado a irmã e que o relacionamento vem ficando cada vez mais enfraquecido com o passar do tempo.

A mais velha das socialites desabafou sobre o assunto enquanto conversava com Kendall Jenner. O bate-papo foi revelado em um teaser do próximo episódio de The Kardashians, onde Kourtney e a irmã mais nova têm um ataque de sinceridade e acabam chamando Kim de "louca".