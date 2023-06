Kourtney Kardashian e Travis Baker revelam sexo do primeiro filho

A socialite Kourtney Kardashian anunciou a gravidez durante um show do marido, Travis Baker

Kourtney Kardashian e Travis Baker já sabem o sexo do primeiro filho que estão esperando. A socialite e o músico compartilharam com os seguidores das redes sociais o vídeo do momento da descoberta.

Na gravação feita ao ar livre, a empresária surge sentada no colo do amado, que toca uma bateria. Um pouco tempo depois, várias fitinhas azul surgem no céu, revelando que os dois serão pais de um menino.

Kourtney anunciou que está grávida de seu primeiro filho com Travis Bake durante um show do baterista da banda Blink 182. Na plateia, ela segurou um cartaz revelando a surpresa para o esposo, que desceu do palco para abraçá-la e comemorar a novidade. A empresária, vale dizer, já é mãe de três filhos. Em 2018, a artista havia revelado que congelou óvulos para ter mais filho.

Confira o vídeo da descoberta do sexo:

Kourtney e Travis celebram primeiro ano de casados

Kourtney Kardashian e Travis Barker compartilharam uma publicação em conjunto para comemorar oficialmente o primeiro ano de casados. Em vídeo no Instagram, os dois trocam carinhos em cenas do dia em que a empresária e o baterista do Blink-182 disseram o sim oficial, em Santa Bárbara, nos Estados Unidos. "Um ano. Para sempe", escreveram na legenda.

Uma semana depois, no dia 22 de maio de 2022, eles criaram a sua própria 'capela' ao ar livre, em Portofino, na Itália, após terem sido impedidos de casar na tradicional igreja católica italiana. Em um episódio recente de The Kardashians, a empresária explicou que nem ela e nem o músico tinham "os documentos realmente específicos e exigidos" e não fizeram o "curso católico de um ano".

