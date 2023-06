Já tá assim? Kourtney Kardashian choca ao exibir barrigão de grávida

Após anunciar gravidez em show de Travis Baker, Kourtney Kardashian choca ao revelar barrigão em fotos

A empresária Kourtney Kardashian pegou os fãs de surpresa neste domingo, 18, ao revelar que já está com um barrigão. Grávida de seu primeiro filho com o baterista do Blink 182, Travis Baker, ela mostrou em fotos que está com o abdômen grandinho.

Até então, a irmã de Kim Kardashian só havia revelado que está a espera de um bebê do marido com um vídeo segurando um cartaz durante um show dele. O que os fãs não imaginavam é que a gestação já está adiantada.

Usando um body transparente, Kourtney apareceu trocando carinhos com o marido, que surgiu brincando com a barriga. "Overwhelmed with gratitude and joy for God’s blessing and plan", escreveu ela em inglês significando em português, "Cheio de gratidão e alegria pela bênção e plano de Deus".

Mãe de três filhos, a famosa engravidou após fazer fertilização, ela havia congelado óvulos em 2018. Aos 44 anos, a artista é conhecida por integrar o reality Keeping Up With The Kardashians. Ela já é mãe de três crianças do relacionamento conturbado que viveu com Scott Disick por nove anos. Em 2021, ela começou a namorar Travis Baker, com quem se casou em 2022.

Leia também:Kourtney Kardashian revela motivo de briga com a irmã: ‘'Usou meu casamento”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)