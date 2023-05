Kourtney Kardashian e Travis Barker celebram primeiro ano de casados

A Kardashian e o baterista oficializaram a união uma semana antes da cerimônia na Itália

Kourtney Kardashian e Travis Barker compartilharam uma publicação em conjunto para comemorar oficialmente o primeiro ano de casados.

Em vídeo no Instagram, os dois trocam carinhos em cenas do dia em que a empresária e o baterista do Blink-182 disseram o sim oficial, em Santa Bárbara, nos Estados Unidos. "Um ano. Para sempe", escreveram na legenda.

Uma semana depois, no dia 22 de maio de 2022, eles criaram a sua própria 'capela' ao ar livre, em Portofino, na Itália, após terem sido impedidos de casar na tradicional igreja católica italiana. Em um episódio recente de The Kardashians, a empresária explicou que nem ela e nem o músico tinham "os documentos realmente específicos e exigidos" e não fizeram o "curso católico de um ano".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)

O casamento da socialite foi motivo de treta entre as irmãs mais famosas do mundo, na nova temporada do reality também descobrimos que na opinião de Kourtney, KimKardashian usou o casamento dela com o músico, como uma “oportunidade de negócio”. A socialite lembrou que ela e o marido trocaram alianças com looks da grife Dolce & Gabbana. Pouco tempo depois, Kim assinou um contrato de parceria com a grife e lançou uma coleção com seu nome pela marca.

Kourtney acredita que a irmã tenha se aproximado dos empresários da grife durante a cerimônia que aconteceu em maio do ano passado e tomado inspiração no vestido exclusivo feito pelos estilistas da marca.

“A minha irmã usou o meu casamento como uma oportunidade de negócio", disse Kourtney em conversa com Kim, Khloé Kardashian e Kris Jenner.

Shakira lança música ao lado dos filhos

Nesta segunda-feira, 15, a cantora colombiana Shakira (46) lançou uma nova música mais que especial! Em seu perfil oficial no Instagram, a colombiana decidiu emocionar seus seguidores ao revelar como foram os processos musicais dos filhos.

“Neste ano Milan escreveu canções que me fizeram chorar de emoção e Sasha passou horas ao piano, descobrindo a sua voz. Ambos compartilharam ao meu lado no estúdio e ao ouvir esta música dedicada a eles, eles me pediram para participar”, começou Shakira.