Shakira lança música ao lado dos filhos: ‘Me fizeram chorar’

Cantora colombiana Shakira divulga música que fez acompanhada dos filhos, Sasha e Milan

Nesta segunda-feira, 15, a cantora colombiana Shakira (46) lançou uma nova música mais que especial! Em suas redes sociais, a artista divulgou a canção que fez com a participação de seus filhos, Sasha (8) e Milan (10), frutos de seu antigo casamento com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué.

Em seu perfil oficial no Instagram, a colombiana decidiu emocionar seus seguidores ao revelar como foram os processos musicais dos filhos. “Neste ano Milan escreveu canções que me fizeram chorar de emoção e Sasha passou horas ao piano, descobrindo a sua voz. Ambos compartilharam ao meu lado no estúdio e ao ouvir esta música dedicada a eles, eles me pediram para participar”, começou Shakira.

“Eles sentiram e interpretaram por si e para si, com a paixão e o sentimento de quem carrega a música dentro de si. Milan e Sasha, é tão bom ver como eles abrem suas asas para começar a realizar seus sonhos! Não há nada que me faça sentir mais realizada do que ser sua mãe”, explicou a cantora.

Acróstico é uma música dedicada para os filhos, e fala um pouco, nas entrelinhas, sobre o momento doloroso da separação da cantora colombiana e do ex-jogador espanhol, no qual Shakira, em suas próprias palavras, conta sobre a fragilidade perante os filhos no momento. Nas imagens que foram usadas para divulgar a canção, podemos ver Sasha tocando piano ao lado da mãe e do irmão, que canta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shakira (@shakira)



Veja aqui a tradução da letra da música Acróstico:

Você me ensinou que o amor não é uma fraude

E que, quando é verdadeiro, não se acaba

Tentei fazer com que você não me visse chorar

Que você não visse minha fragilidade

Mas as coisas nem sempre são como as sonhamos

Às vezes corremos, mas não chegamos

Nunca duvide de que eu vou estar aqui

Fale comigo que eu vou te escutar, uh

E mesmo que a vida tenha me tratado assim

Vou ser forte só para você

Tudo o que eu quero é a sua felicidade

E estar com você

Seu sorriso é minha fraqueza

Te amar serve como anestesia para a dor

Faz com que eu me sinta melhor

Estou aqui para o que precisar

Você veio para completar o que sou

Apenas um prato foi quebrado, não toda a louça

E embora eu não saiba não reagir

Aprender a perdoar é de sábios

Que só amor saia dos seus lábios

Se as coisas se quebram, não se jogam fora, se consertam

Os problemas devem ser enfrentados e encarados

Temos que rir da vida

Apesar de que as feridas sejam doloridas

É preciso entregar o coração inteiro

Embora o machuquem sem motivo

Tudo o que eu quero é a sua felicidade

E estar com você

Seu sorriso é minha fraqueza

Te amar serve como anestesia para a dor

Faz com que eu me sinta melhor

Estou aqui para o que precisar

Você veio para completar o que sou

Serve como anestesia para a dor

Faz com que eu me sinta melhor

Estou aqui para o que precisar

Você veio para completar o que sou