Após saírem para jantar, Shakira e Lewis Hamilton fazem passeio de barco

Shakira e Lewis Hamilton foram flagrados curtindo passeio marítimo em Miami, nos EUA

A cantora Shakira e o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton estão se conhecendo melhor. Os dois foram vistos fazendo um passeio de barco em Miami.

Primeiramente, os dois foram flagrados jantando após a corrida do último domingo, 8, no restaurante Cipriani. Ele estava acompanhado da equipe da Mercedes.

Já nesta quinta-feira, 11, eles foram flagrados enquanto o piloto dava a mão para ela acessar o barco. Segundo o jornal 'Daily Mail', ele foi buscar a cantora em sua mansão, equivalente a US$ 20 milhões, mas os dois não estavam sozinhos. Um grupo de amigos estava presente no momento de lazer.

Ela usou um vestido lilás com franjas, acompanhado de uma camisa branca, enquanto ele usava uma regata preta e um boné para se proteger do sol.

Shakira e Tom Cruise

Apesar do passeio dos dois, quem também estaria interessado em Shakira seria o astro de 'Top Gun'. Segundo o portal 'Page Six', após eles terem sido vistos conversando no GP de F1, ele teria enviado flores para a colombiana e se mostrado interessado em conhecê-la melhor. A cantora está separada do jogador Gerard Piqué há aproximadamente um ano, após descobrir as traições dele.