Shakira janta com Lewis Hamilton e ganha flores de Tom Cruise

Cantora Shakira assistiu ao GP de Fórmula 1 e já mostrou ter pretendentes

A cantora Shakira foi vista em um restaurante sofisticado em Miami, Estados Unidos, acompanhada de Lewis Hamilton. O encontro teria ocorrido após o GP da Fórmula 1, realizado no último domingo, 7.

Os dois foram vistos juntos no restaurante Cipriani após a competição, que contou com a presença de Vin Diesel, Tom Cruise, DJ Khaled, Roger Federer, J. Balvin e outras personalidades.

Antes de encontrar o piloto no restaurante luxuoso, a cantora colombiana teria encantado o ator Tom Cruise e foi flagrada conversando com ele enquanto assistam à corrida. O site Page Six recebeu a informação, de uma fonte anônima, de que o astro de 'Top Gun' estaria muito interessado em Shakira e chegou a mandar flores para ela no dia seguinte ao evento.

Vale lembrar que após o divórcio de Gerard Piqué, a loira está morando em Miami, nos Estados Unidos, com os filhos.

Veja vídeos:

Shakira and Tom Cruise spotted at the Miami Grand Prix. pic.twitter.com/ARLs6ovLpB — Pop Base (@PopBase) May 7, 2023