Shakira é eleita mulher do ano e fala do divórcio: ‘Mudanças sísmicas'

Shakira foi homenageada no Billboard Latin Women in Music, que ocorreu no último domingo, 07

Shakira (46) foi homenageada no Billboard Latin Women in Music com o prêmio de Mulher do Ano. A premiação foi a primeira aparição pública da cantora desde que se mudou para os Estados Unidos com os filhos por causa de seu divorcio conturbado com o ex-jogador de futebol, Gerard Piqué(36).

Em seu discurso de agradecimento, a colombiana falou dos momentos difíceis que viveu após a separação em 2022: "Este foi um ano de mudanças sísmicas em minha vida, em que senti mais do que nunca o que é ser mulher. E o que isso significa. Porque é um ano em que eu me dei conta de que somos muito mais fortes do que pensamos. Somos mais valentes do que acreditamos, creio que somos mais independentes do que nos ensinaram a ser", iniciou.

"Por que que mulher em algum momento de sua vida não se esqueceu de si mesma por estar buscando a atenção, carinho ou aprovação de outra pessoa? Aconteceu comigo, mais de uma vez. Chega um momento na vida de toda mulher em que ela não depende mais de outra pessoa para se amar e se aceitar como ela é", disse Shakira.

"Chega um momento em que a busca pela aprovação do outro é substituída pela busca de si mesma", afirmou. "Um tempo em que o desejo de ser perfeita é substituído pelo desejo de ser autêntica. E já não importa tanto se alguém é ou não fiel a você, o que importa verdadeiramente é se você continua sendo fiel a si mesma".

Em meio as polêmicas do término, ela decidiu falar do divórcio no hit "BZRP Music Sessions #53", que quebrou 14 recordes mundiais do Guinness. A canção também estreou em 9º lugar da Billboard Hot 100, se tornando a primeira mulher a alcançar o top 10 da parada musical com uma música interpretada em espanhol e disse a que a música a colocou em um caminho de volta.

“É verdade que quando me senti mais perdida, a música me colocou no caminho de volta para mim mesma. Mas as lições mais importantes que aprendi esse ano foi com outras mulheres, e para elas escrevi o que escrevi e cantei o que cantei”, finalizou.