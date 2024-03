Faustão: Saiba como anda a recuperação após transplante de rim

Colunista revela detalhes de como está a recuperação de Faustão no hospital duas semanas após passar por transplante de rim

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, segue em fase de recuperação após passar pelo transplante de rim. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do R7, o comunicador segue internado em um hospital de São Paulo, e está bem.

O jornalista contou que a recuperação dele está dentro do esperado e que ele não quer pular etapas, assim como a equipe médica. Por isso, ele segue sendo observado de perto no hospital.

Faustão está em um quarto do local, onde liberdade para ter uma vida quase normal, com caminhadas, muitas conversas com quem passa por lá e exercícios de fisioterapia.

A cirurgia de transplante de rim de Faustão aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2024 e foi um sucesso. Ele fez o procedimento cerca de seis meses após ter passado pelo transplante de coração. O novo procedimento foi necessário porque ele tinha uma doença renal crônica que se agravou.

Faustão era o 13º na fila

O apresentador Faustão passou por mais um transplante de órgãos. Depois de realizar o transplante cardíaco em 2023, ele foi operado novamente para um transplante de rim. Agora, mais detalhes sobre o procedimento foram revelados na imprensa.

De acordo com o Jornal Extra, Faustão ocupava a 13ª posição na fila do transplante de rim. O nome dele foi incluído na lista no dia 6 de fevereiro, e a cirurgia aconteceu no dia 26 de fevereiro.

A publicação contou que a informação foi dada pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo, que negou qualquer boato de que ele teria furado a fila. Isso porque existem critérios para a posição dos pacientes na lista, que incluem a condição de saúde e a compatibilidade com o doador disponível. Por exemplo, no caso do transplante de rim, o paciente precisa estar com a impossibilidade total de acesso para diálise, pós-transplante de outro órgão e pós-doação renal, e também precisa cumprir os critérios de compatibilidade genética e sanguínea e a idade do doador.

“Fausto Silva foi inserido na fila para transplantes no dia 6 de fevereiro e, seguindo resoluções estaduais, foi submetido ao transplante de rim na última segunda-feira, dia 26, cumprindo os critérios de priorização”, informaram ao Jornal Extra.