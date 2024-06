Faustão faz sessões de hemodiálise com máquina portátil

Apesar de ter feito transplante de rim, o apresentador Faustão segue com as sessões de hemodiálise. Saiba como funciona

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, segue com as sessões de hemodiálise após passar pelo transplante de rim. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, o comunicador é submetido ao procedimento com uma máquina moderna de hemodiálise portátil, que permite que ele tenha mobilidade para fazer o tratamento em casa.

Faustão foi diagnosticado com doença renal crônica e realizou o transplante de rim em fevereiro de 2024, apenas seis meses após realizar o transplante de coração em agosto de 2023.

A família tem preservado a intimidade do apresentador durante sua recuperação. Ele segue longe da TV e dos eventos. Nesta semana, o filho dele, João Guilherme, contou que seu pai está bem. “As coisas estão evoluindo, ele está pegando firme na ginástica”, contou ele ao Leo Dias.

Faustão sofreu rejeição do rim

Em abril de 2024, a esposa de Faustão, Luciana Cardoso, contou que o marido teve complicações após o transplante de rim ao rejeitar o órgão. Ela comentou que não foram tempos fáceis, mas que o comunicador conseguiu uma resposta, e que continuarão lutando.

"Hoje, 5 de abril, completam 47 dias da internação para o implante renal do meu marido Fausto Silva. Nesse período, muitas coisas aconteceram e ele tem lutado bravamente para se manter bem, com energia e disposição para colaborar com sua recuperação. Há 3 semanas, tivemos a notícia que seu corpo não estava aceitando o novo órgão. Então, um tratamento mais potente foi iniciado e há 2 dias tevemos a feliz resposta que aguardávamos: a rejeição foi vencida".

"A partir de agora, nossa expectativa é que o tempo traga o reequilíbrio necessário paa que todo o organismo volte a funcionar em harmonia. Não foram tempos fáceis. Mais uma vez, aceitamos as provações que vida nos dá como aprendizados que servem para fortalecer ainda mais a fé, a união familiar e a gratidão aqueles que no momento difícil, tem a generosidade de dizer sim e permitir que outras pessoas permaneçam vivas por mais tempo através da doação de órgãos", contou.