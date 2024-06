Filho de Faustão, João Silva fala sobre saúde do pai após transplantes

Durante Leilão Beneficente do Instituto Neymar, o apresentador João Silva atualizou o quadro de saúde do pai, Faustão: 'Pegando firme'

Filho de Faustão, o apresentador João Silva marcou presença no Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr, realizado na noite de segunda-feira, 3, em São Paulo. Em entrevista ao portal LeoDias, ele falou sobre sua participação no evento do jogador de futebol e aproveitou para atualizar o quadro de saúde do pai.

Apesar de não poder comparecer ao leilão, Faustão doou um de seus relógios de coleção, o modelo Hublot King Power Big Bang 305 em ouro rosé, edição limitada a 50 unidades. "Estou feliz da vida, poder apresentar um projeto que ajuda tantas crianças. E tem o presente do meu pai, um relógio que não tem só um valor material, mas, também sentimental. Ele [Faustão] está muito feliz em poder ajudar", declarou João.

"Ele está bem, graças a Deus. Eu acho que tá num momento, que agora as coisas estão evoluindo, ele tá pegando firme na ginástica", disse o jovem. Em agosto de 2023, Faustão realizou um transplante de coração. Já em fevereiro deste ano, o apresentador passou por um novo procedimento, desta vez renal.

João Silva ainda comentou a respeito dos rumores de que poderia ir para o SBT. "Não, tô ali na Band ainda. Eu adoro trabalhar lá e to com o programa, fazendo cada vez mais externa, num momento novo e podendo cada vez mais entrar nessa parte de equilibrar televisão com o digital", garantiu ele.

João Silva no Leilão Beneficente do Instituto Neymar - Foto: Van Campos / Agnews

Filha de Faustão revela grande ajuda do pai para vencer medo

Filha mais velha do apresentador Fausto Silva, o Faustão, Lara Silva abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida pessoal. Formada em Artes Plásticas, ela decidiu seguir uma carreira totalmente diferente e se jogou no mundo da música.

Apesar de já estar no ramo há dois anos, Lara nem sempre foi fã de exposição. Em entrevista ao podcast 'Amplifica', a herdeira de Faustão revelou que precisou vencer um grande medo para assumir a profissão e conseguir mergulhar de vez em seu sonho.

"Eu fiz de tudo para não seguir esse ramo. Sempre tive música em casa, cantava bastante. Até que minha mãe perguntou se eu queria fazer aula de canto. Comecei com 14 anos, em São Paulo, tocava piano também. Sempre estava compondo alguma coisinha, mas levava como hobbie. Aos 24 anos, não tinha mais nada que eu queria fazer da vida além disso", declarou ela.

"Eu sou medrosa, não conseguia cantar nem para os meus amigos, tinha muita vergonha, era uma trava. Sempre tive medo de exposição. Até agora quando eu vou fazer show sinto que vou morrer, mas hoje esse medo não me paralisa mais", disse ela.

E completou: "Meu pai me ensina muito sobre esses receios que eu tinha sobre ser uma pessoa pública. Um conselho que ele sempre me dá, desde o começo, é: 'Tome muito cuidado com as críticas e mais ainda com os elogios'".