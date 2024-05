Filha de Faustão revela grande ajuda do pai para vencer medo: 'Sempre tive'

A cantora Lara Silva, filha do apresentador Faustão, contou que os conselhos do pai a ajudaram a superar o medo em sua carreira

Filha mais velha do apresentador Fausto Silva, o Faustão, Lara Silva abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida pessoal. Formada em Artes Plásticas, ela decidiu seguir uma carreira totalmente diferente e se jogou no mundo da música.

Apesar de já estar no ramo há dois anos, Lara nem sempre foi fã de exposição. Em entrevista ao podcast 'Amplifica', a herdeira de Faustão revelou que precisou vencer um grande medo para assumir a profissão e conseguir mergulhar de vez em seu sonho.

"Eu fiz de tudo para não seguir esse ramo. Sempre tive música em casa, cantava bastante. Até que minha mãe perguntou se eu queria fazer aula de canto. Comecei com 14 anos, em São Paulo, tocava piano também. Sempre estava compondo alguma coisinha, mas levava como hobbie. Aos 24 anos, não tinha mais nada que eu queria fazer da vida além disso", declarou ela.

Em seguida, Lara explicou que sentia medo de exposição. No entanto, a ajuda de Faustão foi essencial para que ela conseguisse vencer o único obstáculo que ainda a separava da música. Os conselhos do comunicador, inclusive, são recebidos com muito carinho até hoje.

"Eu sou medrosa, não conseguia cantar nem para os meus amigos, tinha muita vergonha, era uma trava. Sempre tive medo de exposição. Até agora quando eu vou fazer show sinto que vou morrer, mas hoje esse medo não me paralisa mais", disse ela.

E completou: "Meu pai me ensina muito sobre esses receios que eu tinha sobre ser uma pessoa pública. Um conselho que ele sempre me dá, desde o começo, é: 'Tome muito cuidado com as críticas e mais ainda com os elogios'".

Além de Lara Silva, fruto de seu antigo relacionamento com Magda Colares, Faustão também é pai de Rodrigo Silva e do apresentador João Guilherme, ambos de seu atual casamento com Luciana Cardoso.

