Filha de Faustão surge em foto rara agarradinha com o namorado

Discretos, filha de Faustão e seu namorado, apresentador da Record TV, surgem coladinhos em selfie no elevador; veja o registro

A filha de Faustão, a cantora Lara Silva, marcou presença no aniversário de seu irmão caçula, Rodrigo Silva, na companhia de seu namorado, Julinho Casares. Em sua rede social, o apresentador da Record TV postou cliques do momento e chamou a atenção.

Isso porque, tanto ele, que tem um quadro no Hoje Em Dia sobre cachorros, como a herdeira mais velha de Fausto Silva são muito discretos e raramente postam sua intimidade na web. Mas, nesta segunda-feira, 20, eles abriram uma exceção e mostraram um pouco do evento, deixando até a aparição do ex-apresentador global acontecer em um vídeo.

"Dia do cunhadinho! Continue sendo esse cara incrível! Muita saúde", desejou Julinho para o irmão mais de sua amada, com quem ainda apareceu agarradinho em uma selfie no elevador.

Nesta segunda-feira, 20, aconteceu o aniversário do caçula de Faustão com Luciana Cardoso. O evento surpresa foi filmado por Lara Silva e o apresentador se destacou ao aparecer pela primeira vez desde sua alta do hospital depois do transplante renal.

A esposa do comunicador também comapartilhou um clique da família reunida para o momento e chamou a atenção. Isso porque, a imagem foi a primeira postada desde a saída do famoso do hospital.

É bom lembrar que Lara Silva e Julinho Casares estão juntos há cerca de quatro anos e são discretos com o relacionamento. O moço é apresentador da Record TV e defensor da causa animal. Ele tem um canal no YouTube, chamado Bom Pra Cachorro, para falar sobre dicas de cuidados com os animais. Além disso, ele comanda o quadro Enquanto Meu Dono Não Vem no programa Hoje Em Dia.

Quem é Lara?

A cantora e compositora Lara é filha do apresentador Faustão com a artista plástica Magda Colares. Ela começou a fazer aulas de canto aos 14 anos, é formada em Artes Plástica e História da Arte, estudou composição, produção de música, escultura, direção de fotografia, direção de cinema, dança contemporânea, piano e violão.

Ela sempre teve contato com o universo da TV por causa do seu pai, mas tinha insegurança em se lançar como artista. Agora, ela criou coragem e está feliz da vida com sua estreia na música. Inclusive, a primeira apresentação dela como cantora oficialmente acontece no último programa do seu pai, Faustão, na Band, em agosto deste ano.

Em seu projeto de lançamento, Lara se inspira em vários tipos de arte, desde o cinema e a literatura até o audiovisual e a moda. "Nos trabalhos de LARA, a artista explora o potencial do som de criar um ambiente, criar um espaço através da letra, produção, voz para o público não só ouvir, mas experienciar. O aspecto audiovisual de seu trabalho é de extrema importância, local em que ela explora as imagens que visualiza quando cria suas músicas. Nesta fase, LARA se inspira e traz os elementos do surrealismo e minimalismo ao público", informou a equipe dela.