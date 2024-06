Letícia Cazarré revela que filha passou por intercorrência após alta

Letícia Cazarré anunciou que sua filha recebeu alta da UTI. Mas a menina enfrentou uma intercorrência, adiando sua saída do hospital por algumas horas

Na noite desta segunda-feira, 10, Letícia Cazarré anunciou que sua filha recebeu alta da UTI. A menina, filha da stylist com o ator Juliano Cazarré, estava internada desde o último dia 3 para avaliação de sintomas e realização de exames. No entanto, na manhã desta terça-feira, 11, ela revelou que a pequena enfrentou uma intercorrência, adiando sua saída do hospital por algumas horas.

"Vocês acreditam que a Guilhermina ia voltar para casa ontem à noite, mas o pessoal do home care falou comigo que não tinha conseguido fisioterapeuta para ela ser atendida aqui em casa e acharam mais seguro deixá-la no hospital e voltar hoje de manhã. E eu concordei", iniciou ela nos stories de seu Instagram.

"E ontem à noite ela decanulou acidentalmente. A sorte foi que a gente estava com a técnica lá e ela já esteve em outras duas decanulações. Ela sabia o que tinha que fazer e foi orientando a equipe. E elas conseguiram passar uma nova cânula. Só que passaram uma cânula um pouquinho maior. E, conversando com ela, eu percebi isso. A cânula que estava na gaveta no hospital era um pouquinho maior e acho que ninguém percebeu", continuou.

Felizmente, a situação terminou bem. "Eu liguei para a cirurgiã às 23h e pedi para ela trocar antes de a Guilhermina voltar. E ela atendeu e falou que ia agora de manhã cedo trocar. Então nossa pequena continua lá aguentando os trancos e barrancos, mas sempre sorrindo. Ela não dessaturou em nenhum momento durante a intercorrência. É nossa guerreira e, daqui a pouco, ela vai estar em casa."

Esposa de Juliano Cazarré explica motivo de nova ida da filha ao hospital

A pequena, que nasceu com uma condição rara no coração, conhecida como Anomalia de Ebstein, usa uma cânula para ajudar na respiração e teve uma nova intercorrência com o mecanismo. No dia em que a pequena foi ao hospital, Letícia explicou o motivo.

"Guilhermina está precisando fazer exames para descobrir porque ela está dessaturando, com esforço respiratório e febre. Por isso vai para o hospital agora com o papai. Nossa equipe de médicas, fisioterapeutas e técnicas está fazendo de tudo, mas chega uma hora que o hospital fica mais segura que a casa. Então, vamos. Rezem por ela", disse Letícia recentemente.