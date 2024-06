Esposa de Juliano Cazarré explica motivo de nova ida da filha ao hospital

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré contou que Maria Guilhermina precisou ir ao hospital para realizar alguns exames

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré contou que sua filha caçula, Maria Guilhermina, precisou ir ao hospital nesta terça-feira, 4, para realizar alguns exames. A pequena, que nasceu com uma condição rara no coração, conhecida como Anomalia de Ebstein, usa uma cânula para ajudar na respiração e teve uma nova intercorrência com o mecanismo. Por isso, o pai a levou até a unidade médica.

"Guilhermina está precisando fazer exames para descobrir porque ela está dessaturando, com esforço respiratório e febre. Por isso vai para o hospital agora com o papai. Nossa equipe de médicas, fisioterapeutas e técnicas está fazendo de tudo, mas chega uma hora que o hospital fica mais segura que a casa. Então, vamos. Rezem por ela", disse Letícia nos stories do Instagram.

Desabafo

No dia anterior, ela falou sobre a saúde da herdeira. "Hoje a Guilhermina teve mais uma intercorrência. Estamos observando de perto e rezando para que ela se estabilize e possa ficar em casa, mas há chances de ter que ir para o hospital. Conto com as orações desse Brasilzão de Deus, que adotou a Guilhermina de coração", disse.

"Enquanto isso, não posso deixar de me preocupar, ansiar por respostas que talvez nunca cheguem e de me recolher interiormente. Nessa montanha-russa que é ser mãe de uma criança com diversas complicações de saúde, nunca a minha mente está descansando, nem meu coração relaxado. Vivo em alerta e fazendo o possível para não errar", desabafou.

E refletiu: "Conto com a providência divina, com os santos anjos da guarda, mas sei por experiência própria que, muitas vezes, o sofrimento é inevitável. Vejo a pequena Guilhermina, que suporta sofrimentos constantes e sofro com ela e por ela. Não costumo perguntar por quê. Mas sempre me questiono até quando? Mas não cabe a nós saber... Cabe apenas aceitar e amar. Amar e sacrificar. Amar e rezar. Amar e sofrer. Eu sei que um dia ela vai receber a recompensa por todos esses sacrifícios. Se na casa do Pai há muitas moradas, a minha Maria Guilhermina vai ocupar uma das mais elevadas e bonitas".