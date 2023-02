Gloria Maria: saiba a causa da morte da jornalista

TV Globo emite comunicado com a causa da morte da jornalista e apresentadora Gloria Maria, que faleceu nesta quinta-feira, 2

A TV Globo emitiu um comunicado para lamentar a morte da jornalista e apresentadora Gloria Maria, que faleceu nesta quinta-feira, 2. A comunicadora estava internada em um hospital no Rio de Janeiro e partiu em decorrência de metástases cerebrais. O tratamento que ela fazia deixou de fazer efeito nos seus últimos dias de vida.

"Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente. Inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias", informaram.

Logo depois, o comunicado destacou a carreira de sucesso da jornalista. "Glória marcou a sua carreira como uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, deixando um legado de realizações, exemplos e pioneirismos para a Globo e seus profissionais. Glória deixa duas filhas, Laura e Maria", finalizaram.

Pedro Bial relembra que Gloria Maria não queria receber visitas

Em participação no programa 'Encontro', da Globo, Pedro Bial contou que tentou visitar Gloria Maria nas últimas semanas, mas não não quis receber visitas.

“Em dezembro, do dia 30 para o dia 31, eu sonhei a noite inteira com Gloria, sonhos felizes e divertidos. E eu mandei uma mensagem para ela no dia 31 para contar isso e desejar um novo ano. E ela me respondeu já dizendo que estava mal, que estava vivendo o inferno. Ela estava em casa e eu falei: 'deixa eu te ver'. E ela não queria ser vista. Ela estava muito frágil e acho que ela não gostava de... A natureza da vaidade da Gloria era se mostrar sempre forte”, disse ele.