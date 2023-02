Quem vai cuidar das filhas de Glória Maria? Ela deixou plano para amparar as herdeiras

Filhas de Glória Maria serão cuidadas pelos padrinhos; veja

Após a morte de Gloria Maria, fãs ficaram preocupados com o futuro das filhas que ela deixou. Laura e Maria ainda são adolescentes e tem toda uma vida pela frente.

Só que ambas estarão bem amparadas por longos anos. Apesar de ser muito discreta sobre sua vida pessoal, a jornalista deixou tudo assegurado após o avanço do câncer no cérebro.

As informações são da revista Veja, que disse que caberá aos padrinhos cuidar das pequenas. “Minhas filhas não têm pai, eu decidi tê-las sozinha. Sou eu e ponto. Preciso estar bem para vê-las no balé, nos eventos da escola. O dia em que não puder estar, que morrer, elas terão tudo encaminhado. Vão estudar nos melhores lugares, têm padrinhos maravilhosos. Tá tudo certo. Tem gente que opta pelo vitimismo. Eu odeio drama, não sou coitadinha. Vim sem esse sentimento. Nasci numa família extremamente pobre e matriarcal. Cheia de mulheres fortes. Minha avó Alzira, que morreu com 104 anos, tinha uma porrada de filhos, mandava em todo mundo”, disse ela segundo a publicação.

Laura, a mais velha, tem como padrinho o jornalista Bruno Astuto.Caio Nabuco é o padrinho de crisma da jovem. Já a caçula, Maria, tem como madrinha Julia Azevedo.

Bruno Astuto, inclusive, publicou uma declaração nas redes sociais após a morte da jornalista. "Minha comadre, madrinha de casamento, confidente, terapeuta, musa e filha adolescente, tudo ao mesmo tempo. Mimi veio te buscar no dia do aniversário dela."



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Astuto (@brunoastuto)

VALORES ELEVADOS

Com mais de 50 anos de carreira, a jornalista Glória Maria era uma das mais bem sucedidas de toda a imprensa nacional. Estima-se que ela recebia cerca de R$ 120 mil ao mês como contratada na Globo.

No final do ano passado, a emissora inclusive renovou o contrato com a jornalista por mais quatro anos. Mesmo afastada das gravações do Globo Repórter, a jornalista recebeu um gesto de apoio da emissora.