Herdeiros da Globo, membros da família Marinho chegam ao velório de Glória Maria

Membros da família Marinho aparecem para se despedir de Glória Maria em velório restrito; veja

O velório da apresentadora Glória Maria recebeu nesta sexta-feira, 3, a presença de membros da Família Marinho . Herdeiros da Globo, eles foram um dos primeiros a chegar e estavam com o semblante sério.

O corpo da jornalista é velado no Cemitério do Caju apenas para pessoas próximas. Fãs e admiradores da artista não serão permitidos na cerimônia após uma decisão tomada por sua família.

Durante a tarde desta quinta, o caixão com o corpo de Glória Maria deixou o hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, onde ela fazia seu tratamento contra um câncer. Aplausos de pessoas que passavam pelo local marcaram o momento.

Ontem, o próprio Roberto Marinho Neto, um dos herdeiros da Globo, foi até o local logo após a notícia prestar solidariedade. Esse tipo de tratamento só é recebido pelos membros de maior prestígio da emissora.

Glória Maria era uma das funcionárias mais antigas na casa - estava no time desde 1971, quando começou como repórter. Ela sempre teve uma postura extremamente profissional e era um exemplo para os colegas.

Glória Maria estava internada após o aparecimento de novos tumores no cérebro."Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente. Inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias", informou a TV Globo.