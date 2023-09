Fantástico apresenta tutor como pai das filhas de Gloria Maria. Saiba quem é!

Reportagem do Fantástico surpreende os fãs de Gloria Maria ao mostrar o pai das filhas dela

Na noite deste domingo, 10, o programa Fantástico, da Globo, exibiu uma reportagem com a participação especial de Maria e Laura, filhas da apresentadora Gloria Maria. As adolescentes participaram de uma cerimônia indígena para marcar o fim do luto pela morte da mãe e gostaram da experiência de vivenciar uma nova cultura para elas. Porém, um detalhe chamou a atenção. A reportagem chamou o tutor das meninas de pai delas. Saiba quem é!

No final da reportagem, o repórter conversou com Laura e Maria e também com Paulo Mesquita, que foi identificado como pai delas. Ele é o responsável por cuidar das duas após a morte da mãe e foi identificado como tutor delas após a morte da jornalista.

No trecho da reportagem, o repórter disse: “O pai dela [Laura] e da Maria sentiu que a cerimônia fez bem para as meninas”. Então, Paulo Mesquita apareceu na tela e citou características marcantes da cerimônia e da jornalista. "Aspectos de festividade, seriedade, de garra… a Gloria é muito aguerrida, e acho que resume bem o que a Gloria representa”.

A reportagem foi gravada no povo Kamaiurá, do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, que fez uma homenagem para Gloria Maria durante o Kuarup, que é um dos rituais em homenagem aos mortos.

A jornalista Gloria Maria faleceu no dia 2 de fevereiro de 2023 em decorrência de metástases cerebrais. O tratamento parou de fazer efeito nos últimos dias de vida dela. A comunicadora foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019 e tratou com imunoterapia. Pouco depois, ela teve uma metástase no cérebro e operou para retirar o tumor. Porém, em 2022, ela teve novas metástases no cérebro. O velório aconteceu no dia 3 de fevereiro e o corpo dela foi cremado na sequência.

Quem é Paulo Mesquita?

Paulo Mesquita é um economista e foi escolhido por Gloria Maria para ser o tutor de suas filhas, Laura e Maria, após sua morte. Antes de falecer, ela deixou tudo preparado para que as herdeiras ficassem amparadas.

Paulo e Gloria são amigos de longa data e já chegaram a ser apontados como namorados, mas os rumores nunca foram confirmados. Os dois se admiravam muito e ele já era chamado como pai das meninas há muito tempo por ter participado da criança delas desde que foram adotadas pela apresentadora.

O economista é muito discreto e quase não aparece em eventos públicos. Tanto que a aparição dele na TV neste domingo, 10, surpreendeu. Ele cuida das meninas desde a morte de Gloria Maria e foi quem as acompanhou na viagem para a gravação da reportagem do Fantástico.